Concurență uriașă la Titularizare 2026: Când se publică notele pentru cei peste 37.000 de profesori înscriși

Ministerul Educației anunță că proba scrisă se desfășoară marți, 20 iulie, începând cu ora 9.00, în 117 centre de concurs din 41 de județe și municipiul București.

Sunt așteptați să susțină proba scrisă 37.385 candidați care au obținut la inspecțiile speciale la clasă sau la probele practice cel puțin nota 5. Dintre aceștia, 7.510 sunt absolvenți ai studiilor liceale pedagogice, postliceale, universitare de licență, universitare de masterat sau ai departamentelor pentru pregătirea personalului didactic din promoția curentă.

Cele mai multe dosare s-au înregistrat la discipline precum disciplina specifică pentru învățământul preșcolar cu predare în limba română (peste 8.500), disciplina specifică pentru învățământul primar cu predare în limba română (peste 6.300), educație fizică și sport – profesori (peste 3.400), limba și literatura română (peste 2.250) și psihopedagogie specială (peste 2.000).

Sunt 112 discipline de concurs, iar durata probei scrise este de 4 ore.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 28 iulie, iar cele finale în 4 august, după rezolvarea eventualelor contestații.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, se va realiza în ședințe publice organizate de inspectoratele şcolare în perioada 5 - 6 august.

Ministerul Educației precizează că pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

Citește și: Titularizare 2026: proba scrisă, nota minimă și calculul mediei

(sursa: Mediafax)