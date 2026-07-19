Titularizare 2026: proba scrisă, nota minimă și calculul mediei

Concursul național de Titularizare 2026 se apropie de etapa sa esențială - proba scrisă, programată pentru 21 iulie. Calendarul complet este stabilit prin Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2026-2027, publicată în Monitorul Oficial, iar regulile privind nota minimă și modul de calcul al mediei rămân neschimbate față de sesiunile anterioare.

Reguli pentru profesorii care susțin proba scrisă la examenul de titularizare

Proba scrisă este etapa centrală a concursului, organizată simultan la nivel național, pe discipline, cu subiecte elaborate central. Toți candidații dintr-o anumită disciplină susțin, în aceeași zi și la aceeași oră, un test identic, în baza programelor specifice fiecărei discipline, puse la dispoziție de inspectoratele școlare.

Înscrierea candidaților se face în perioada 6-18 mai 2026, iar pentru cei care aleg varianta exclusiv online, dosarele pot fi depuse între 6 și 11 mai 2026. Proba scrisă în sine este programată pentru 21 iulie 2026.

Absolvenții promoției 2026 (studii medii, postliceale, de licență, de masterat sau ai programelor de pregătire psihopedagogică) pot participa la proba scrisă doar după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor sau a programului de pregătire psihopedagogică. În mod excepțional, aceștia pot prezenta adeverința și își pot valida fișa de înscriere chiar în ziua probei scrise, 21 iulie 2026, până la ora 8:00.

Pe lângă proba scrisă, candidații susțin și o probă practică sau o inspecție specială la clasă, în profilul postului didactic solicitat - ambele probe fiind obligatorii pentru finalizarea concursului.

Nota minimă pentru titularizare în 2026

Nota minimă necesară diferă în funcție de tipul de post vizat de candidat:

Pentru titularizare (angajare pe perioadă nedeterminată) - candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă în profilul postului.

Pentru suplinire (angajare pe perioadă determinată) - este necesară minimum nota 5, tot la ambele probe: proba scrisă și inspecția.

Practic, un candidat care obține o notă între 5 și 6,99 poate ocupa un post pe perioadă determinată, ca suplinitor, dar nu poate accede la un post de titular decât dacă atinge pragul de 7. Pentru a deveni efectiv titular, candidatul trebuie, în plus, să ocupe un post declarat viabil - de regulă, un post cu o durată de cel puțin patru ani.

Cum se calculează media

Media finală de repartizare nu reprezintă o simplă medie aritmetică între cele două probe, ci una ponderată, în favoarea probei scrise, calculată după următoarea formulă:

Media = [(nota obținută la proba scrisă) × 3 + (nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)] / 4

Cu alte cuvinte, proba scrisă are o pondere de 75% din media finală, în timp ce proba practică sau inspecția specială la clasă contează pentru 25%. Această formulă explică de ce proba scrisă rămâne, în continuare, etapa cu cel mai mare impact asupra rezultatului final al fiecărui candidat.

Repartizarea pe posturi se desfășoară în ședințe publice, în ordinea descrescătoare a mediei obținute de fiecare candidat. Deciziile de repartizare pe post sau catedră vor fi emise și comunicate în perioada 17-21 august 2026.

Ce se întâmplă dacă un candidat nu obține nota minimă

Un candidat care obține la proba scrisă o notă sub 5 nu se poate califica nici măcar pentru un post de suplinitor, întrucât pragul de 5 reprezintă nota minimă absolută de promovare a probei scrise, condiție obligatorie pentru orice fel de repartizare, indiferent de tipul postului vizat.

Candidații care obțin minimum nota 5 la proba scrisă, dar doresc să solicite repartizare într-un alt județ decât cel în care au susținut inițial examenul, pot depune cereri de înscriere separate și, dacă e cazul, pot susține probe practice sau orale suplimentare - această opțiune fiind valabilă în data de 17 august 2026, conform calendarului stabilit prin metodologie.

Cei care nu obțin nota minimă rămân, în continuare, eligibili pentru sesiunile viitoare de titularizare sau suplinire, însă nu pot ocupa niciun post în anul școlar 2026-2027 pe baza rezultatului din sesiunea curentă. Candidații sunt sfătuiți să urmărească periodic site-urile oficiale ale inspectoratelor școlare județene și al Ministerului Educației, pentru eventuale actualizări ale calendarului sau ale procedurilor de contestare a rezultatelor.