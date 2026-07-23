Concurență acerbă pentru admiterea la liceu. Unde s-a intrat cu cele mai mari medii în 2026

Aproape toți candidații care și-au completat opțiunile au fost repartizați, iar peste 62% au fost admiși la prima opțiune.

Potrivit datelor oficiale, au fost repartizați computerizat 119.484 de elevi, reprezentând 99,89% din totalul celor 119.610 candidați care au completat fișele de înscriere. Dintre aceștia, 74.093 de elevi (62,01%) au obținut un loc la prima opțiune. În total, elevii au completat peste 2,85 milioane de opțiuni, ceea ce înseamnă o medie de aproape 24 de opțiuni pentru fiecare candidat.

Topul liceelor după ultima medie de admitere

Clasamentul celor mai căutate specializări este dominat de colegiile naționale din București. Cea mai mare ultimă medie de admitere din țară, 9,70, a fost înregistrată la două specializări de Matematică-Informatică:

Colegiul Național „Sfântul Sava” – Matematică-Informatică, bilingv engleză – 9,70 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Matematică-Informatică – 9,70 Colegiul Național „Spiru Haret” – Matematică-Informatică, bilingv engleză – 9,67 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Științe ale Naturii – 9,67 Colegiul Național „Sfântul Sava” – Științe ale Naturii – 9,62 Colegiul Național „Spiru Haret” – Matematică-Informatică – 9,62 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Filologie – 9,60 Colegiul Național „Spiru Haret” – Științe ale Naturii – 9,57 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Științe Sociale – 9,57 Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Științe ale Naturii – 9,55 11. Colegiul Național „Sfântul Sava” – Matematică-Informatică 9,50 12. Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” – Științe ale Naturii 9,50 13. Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara – Științe ale Naturii 9,50 14. Colegiul Național „Spiru Haret” – Științe Sociale 9,47 15. Colegiul Național „Matei Basarab” – Științe ale Naturii 9,47 16. Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova – Științe ale Naturii 9,47 17. Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” – Matematică-Informatică, bilingv germană 9,45 18. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Științe ale Naturii, bilingv franceză 9,45 Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați – Științe ale Naturii, bilingv engleză 9,42 Colegiul Național „Sfântul Sava” – Filologie 9,42 Colegiul Național „I.L. Caragiale” – Științe ale Naturii 9,42 Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca – Matematică-Informatică 9,42 Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” – Matematică-Informatică 9,42 Colegiul Național „I.L. Caragiale” – Matematică-Informatică, bilingv engleză 9,40 Colegiul Național „Matei Basarab” – Matematică-Informatică 9,40 Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov – Științe ale Naturii 9,40 Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Științe ale Naturii, bilingv germană 9,40 Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Matematică-Informatică 9,40 Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Matematică-Informatică, bilingv engleză 9,40 Colegiul Național „Elena Cuza” Craiova – Științe ale Naturii 9,40 Colegiul Național „Elena Cuza” Craiova – Științe ale Naturii, bilingv engleză 9,40 Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timișoara – Matematică-Informatică 9,40 Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timișoara – Științe ale Naturii 9,40 Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – Științe ale Naturii 9,37 Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad – Științe ale Naturii, bilingv engleză 9,37 Colegiul Național „Spiru Haret” – Filologie 9,37 Colegiul Național „Emanuil Gojdu” Oradea – Matematică-Informatică, bilingv engleză 9,37 Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov – Științe ale Naturii, bilingv engleză 9,37 Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Matematică-Informatică, bilingv germană 9,37 Colegiul Național „Cantemir Vodă” – Matematică-Informatică, bilingv engleză 9,35 Colegiul Național „Mihai Viteazul” – Științe ale Naturii 9,35 Colegiul Național „Grigore Moisil” – Științe ale Naturii 9,35 Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova – Matematică-Informatică, bilingv engleză 9,35 Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași – Științe ale Naturii 9,35 Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Științe Sociale 9,32 Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara – Matematică-Informatică 9,32 Colegiul Național „Gheorghe Șincai” – Științe ale Naturii 9,30 Colegiul Național „Ion Creangă” – Matematică-Informatică, bilingv engleză 9,30 Colegiul Național „Grigore Moisil” – Matematică-Informatică 9,30 Colegiul Național „I.L. Caragiale” – Matematică-Informatică, bilingv germană 9,30

În topul celor mai mari medii de admitere se regăsesc și licee de prestigiu din Constanța, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Brașov, Galați, Alba Iulia, Arad, Iași și Oradea, ceea ce confirmă competiția ridicată pentru specializările de profil real și bilingv din marile centre universitare, potrivit observatornews.ro.

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Ce urmează pentru elevi

În perioada 23–28 iulie, candidații declarați admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele unde au fost repartizați. Situațiile speciale vor fi soluționate de comisiile județene de admitere și de comisia municipiului București în intervalul 29–31 iulie.

În etapele speciale desfășurate înaintea repartizării computerizate au fost admiși 13.523 de elevi la specializări vocaționale, 816 la profilurile vocațional-militare, 2.854 pe locurile rezervate elevilor romi și 2.852 pe locurile destinate elevilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă.

A doua etapă a admiterii la liceu va avea loc între 31 iulie și 18 august și este destinată atât absolvenților din seria curentă, cât și celor din promoțiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la începutul anului școlar 2026–2027. La această etapă vor putea participa și cei 126 de absolvenți care nu au fost repartizați în prima etapă, în condițiile în care la nivel național au rămas disponibile 33.668 de locuri.