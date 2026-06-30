Universitatea din Bucureşti scoate la concurs peste 20.000 de locuri la sesiunea de vară a admiterii

Pentru programele de licenţă, masterat şi doctorat oferite de cele 20 de facultăţi ale Universităţii din Bucureşti, sesiunea de vară a concursului de admitere se desfăşoară în perioada 1 - 24 iulie 2026.



"Pentru studiile de licenţă, Universitatea din Bucureşti le oferă candidaţilor un număr de 11.044 de locuri, dintre care 4.828 la buget, iar pentru persoanele interesate de studiile de masterat UB pune la dispoziţie 9.015 locuri, dintre care 3.252 la buget.



Din totalul locurilor scoase la concurs pentru programele de licenţă şi masterat, 218 sunt alocate domeniilor prioritare de dezvoltare a României (81- pentru licenţă şi 137 - pentru masterat), 129 de locuri la licenţă sunt destinate absolvenţilor de licee situate în mediul rural şi alte 85 de locuri sunt alocate candidaţilor de etnie romă (70 - pentru licenţă şi 15 - pentru masterat).



De asemenea, Universitatea din Bucureşti scoate la concurs şi 358 de locuri la buget la licenţă destinate formării cadrelor didactice, precum şi alte 137 de locuri pentru candidaţii care îşi doresc să urmeze studiile în cadrul programelor de masterat didactic derulate de facultăţile UB.



"Şcolile doctorale ale Universităţii din Bucureşti scot la concurs 340 de locuri la buget, dintre care 165 de locuri sunt cu frecvenţă cu bursă (din totalul locurilor scoase la concurs, 3 locuri cu frecvenţă cu bursă sunt alocate domeniilor prioritare de dezvoltare a României şi 3 locuri sunt alocate candidaţilor de etnie romă). Totodată, 175 de locuri scoase la concurs de şcolile doctorale ale UB sunt cu frecvenţă redusă fără bursă şi alte 283 sunt cu taxă", afirmă sursa citată.



Fiecare facultate are propriul calendar care este cuprins în perioadele mai sus-menţionate, iar datele pot fi consultate de toţi cei interesaţi pe website-urile facultăţilor. Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, Universitatea din Bucureşti oferă atât posibilitatea înscrierii online la concursul de admitere, cât şi posibilitatea achitării online a taxei de înscriere.



Potrivit sursei citate, Universitatea din Bucureşti organizează în 2026 o sesiune de admitere specială pentru sportivii medaliaţi la competiţii europene şi mondiale pentru sporturile olimpice şi şah şi la jocurile olimpice şi paralimpice sportive, anterior organizării sesiunii de admitere pentru toţi candidaţii.



Indiferent de facultatea la care îşi doresc să studieze, aceştia se vor înscrie la nivel de universitate la adresa de e-mail admitere.olimpici@g.unibuc.ro, conform calendarului special stabilit şi disponibil pe site-ul admitere.unibuc.ro.



De asemenea, candidaţii medaliaţi cu aur, argint sau bronz la olimpiadele ştiinţifice şi competiţiile internaţionale admişi la programele oferite de cele 20 de facultăţi ale UB pot aplica după admiterea prealabilă în vederea obţinerii pachetului de beneficii pentru medaliaţii la olimpiadele ştiinţifice şi competiţiile sportive internaţionale oferite de Universitatea din Bucureşti.

AGERPRES