Vacanța de schi 2026: Când au liber elevii din fiecare județ

Modulul al cincilea va începe miercuri, 15 aprilie 2026, și se ta termina vineri, 19 iunie 2026.

Vacanța de schi în fiecare județ

Trei județe au ales vacanța de schi între 9–15 februarie: Timiș, Cluj și Bistrița-Năsăud.

În perioada 16–22 februarie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din următoarele județe: București, Ilfov, Sălaj, Bihor, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Călărași, Ialomița, Vrancea, Brăila și Vaslui.

În perioada 23 februarie – 1 martie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din următoarele județe: Maramureș, Arad, Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Suceava, Bacău, Iași, Botoșani, Galați, Tulcea, Constanța și Dolj.

Activități de vacanță

Elevii sunt îndemnați să profite din plin de perioadele de vacanță. Acestea nu sunt doar momente de odihnă, ci și oportunități pentru redescoperirea pasiunilor, petrecerea timpului alături de familie și prieteni, dar și participarea la activități culturale și recreative.

Tot mai multe școli și organizații educaționale promovează ideea ca vacanța de schi să fie folosită nu doar pentru relaxare, ci și pentru mișcare în aer liber și practicarea sportului, contribuind astfel la o dezvoltare echilibrată a copiilor.

Această structura este conformă calendarului oficial pentru anul școlar 2025-2026, stabilit de Ministerul Educației și Cercetării, care prevede 36 de săptămâni de cursuri, organizate în cinci module, respectiv cinci perioade de vacanță, notează catine.ro.