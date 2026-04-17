Vești bune pentru studenți. Bursele sociale ajung la nivelul anterior tăierilor bugetare

Măsura vine în completarea burselor sociale acordate în prezent de la bugetul de stat, numărul beneficiarilor urmând să crească de la circa 25.000 la aproximativ 35.000 de studenți.

Sprijin financiar pentru studenții cu venituri mici

Potrivit ministrului, noii beneficiari vor fi selectați de universități în funcție de criterii de venit, iar listele finale vor fi publicate la sfârșitul lunii aprilie 2026. Plățile vor fi efectuate începând cu luna mai.

Finanțarea celor 10.000 de burse suplimentare va fi asigurată printr-un proiect european, în timp ce sumele alocate anterior de la bugetul de stat vor rămâne la dispoziția universităților pentru alte tipuri de burse.

„Sunt aproximativ 25.000 care au primit până acum burse sociale, iar de acum vor primi din proiectul european alți aproximativ 10.000. În final, ajungem la un nivel similar cu cel de dinainte de ajustările bugetare”, a declarat ministrul Educației.

Oficialul a precizat că măsura urmărește menținerea sprijinului pentru studenții cu venituri reduse și apropierea de nivelul anterior al numărului de beneficiari, înainte de reducerea fondurilor.

În ultimele luni, numărul burselor sociale a fost redus în contextul măsurilor bugetare, ceea ce a afectat o parte dintre studenți, pe fondul creșterii costurilor de trai. Reintroducerea unui număr suplimentar de burse este prezentată de autorități ca o măsură de compensare finanțată din fonduri europene.