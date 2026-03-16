Jurnalul.ro Ştiri Externe 4 Mari puteri occidentale se opun ofensivei terestre a Israelului în Liban

de Redacția Jurnalul    |    16 Mar 2026   •   22:35
Sursa foto: Hepta/O ofensivă terestră israeliană semnificativă ar avea consecințe umanitare devastatoare

O declarație comună a celor patru state a fost emisă pe tema declanșării unei operațiuni a Israelului în Liban.

O „ofensivă terestră israeliană semnificativă” în Liban trebuie evitată, deoarece ar putea avea consecințe umanitare devastatoare, au declarat luni Canada, Franța, Germania, Italia și Marea Britanie într-o declarație comună, citată de Reuters.

„O ofensivă terestră israeliană semnificativă ar avea consecințe umanitare devastatoare și ar putea duce la un conflict prelungit”, au declarat țările.

„Trebuie evitat. Situația umanitară din Liban, inclusiv strămutarea în masă continuă, este deja profund alarmantă”.

Declarația mai precizează că țările sprijină eforturile guvernului libanez de dezarmare a grupării Hezbollah, susținută de Iran.

(sursa: Mediafax)

