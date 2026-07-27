La 5 ani după ce a orbit, Elena și-a recăpătat vederea printr-o intervenție în premieră mondială

Pentru prima dată în lume, chirurgii au transplantat cu succes macula – zona centrală a retinei responsabilă de vederea clară – de la un ochi la celălalt al aceleiași paciente. După cinci ani de orbire totală, femeia a început din nou să vadă.

Intervenția a fost realizată la Spitalul Molinette din Torino de echipa condusă de profesorul Michele Reibaldi și este considerată o premieră mondială în oftalmologie.

Cum au reușit medicii ceea ce părea imposibil

Pacienta, Elena, în vârstă de 67 de ani, își pierduse complet vederea în urma unui grav accident rutier.

Unul dintre ochi avea nervul optic distrus iremediabil. Practic, lumina nu mai putea ajunge la creier, deși structurile ochiului rămăseseră sănătoase.

Celălalt ochi avea nervul optic funcțional, însă retina și corneea fuseseră afectate atât de grav încât nu mai exista posibilitatea unui transplant clasic de cornee. Femeia era complet nevăzătoare de peste cinci ani.

Atunci a apărut ideea care a schimbat totul.

Medicii au decis să folosească țesuturile încă sănătoase din ochiul care nu mai putea vedea și să le transplanteze în ochiul care avea încă legătura cu creierul.

Ce au transplantat

Intervenția nu a însemnat doar un transplant de cornee.

Chirurgii au transferat un întreg bloc anatomic, format din:

cornee;

scleră;

conjunctivă;

și, pentru prima dată în istoria medicinei, macula, partea centrală a retinei care permite vederea detaliilor fine, cititul și recunoașterea fețelor.

Operația a durat aproape șase ore și a presupus colaborarea unei echipe multidisciplinare de oftalmologi, anesteziști și asistenți medicali.

Primele rezultate sunt încurajatoare

După intervenție, Elena a reușit din nou să distingă imagini și persoane.

Presa italiană relatează că primul chip pe care l-a văzut a fost cel al chirurgului care a operat-o, iar apoi și-a revăzut câinele-ghid, Joe, care i-a fost alături pe toată perioada în care și-a pierdut vederea. Pacienta a spus că se simte „ca un nou-născut care învață din nou să privească lumea”.

Profesorul Michele Reibaldi spune însă că recuperarea este încă monitorizată atent.

„Acum așteptăm să vedem cât de bine va funcționa retina transplantată, însă primele rezultate sunt încurajatoare”, a declarat chirurgul.

O descoperire care ar putea schimba tratamentul unor forme de orbire

Specialiștii spun că această intervenție deschide o direcție complet nouă în chirurgia oculară.

Până acum, transplantul simultan al structurilor anterioare ale ochiului fusese realizat o singură dată, tot la Torino. Însă transplantarea maculei era considerată imposibilă.

Totuși, experții atrag atenția că este nevoie de prudență.

Profesorul francez Michel Paques, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști europeni în chirurgia retinei, a confirmat că este vorba despre o premieră mondială, dar a subliniat că tehnica trebuie evaluată în studii științifice și publicată în reviste de specialitate înainte de a putea fi considerată un tratament reproductibil la scară largă.

Dacă rezultatele vor fi confirmate și pe termen lung, intervenția realizată la Torino ar putea reprezenta unul dintre cele mai importante progrese din ultimii ani în tratamentul anumitor forme severe de orbire.a