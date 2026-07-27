Bei cafea în fiecare zi? Iată ce se întâmplă, de fapt, cu ficatul tău

Cercetarea, publicată în revista Clinical Gastroenterology and Hepatology, este una dintre cele mai cuprinzătoare de până acum pe această temă și aduce și explicații biologice pentru o legătură observată de mult timp, dar niciodată pe deplin înțeleasă.

Un studiu pe aproape 355.000 de persoane

Timp de peste un deceniu, cercetătorii au urmărit sănătatea a 354.957 de adulți înscriși în baza de date UK Biobank, toți fără antecedente de ciroză sau cancer hepatic la momentul includerii în studiu. Folosind date medicale, echipa de cercetare a monitorizat apariția cirozei, a cancerului hepatic și a deceselor legate de ficat pe o perioadă medie de 13 ani.

Rezultatele au fost clare: persoanele care consumau cafea aveau, în general, o sănătate hepatică mai bună decât cele care nu beau deloc cafea. Cei care beau cinci cești sau mai multe pe zi au înregistrat un risc cu 32% mai mic de ciroză, cu 47% mai mic de cancer hepatic și cu 42% mai mic de deces cauzat de boli de ficat, comparativ cu persoanele care nu consumă cafea deloc, potrivit Science Daily.

Ce arată scanările și analizele de sânge

Nu s-au oprit doar la statistici. Echipa a analizat și scanări RMN ale ficatului, alături de markeri din sânge, pentru a vedea dacă există semne fizice reale ale unui ficat mai sănătos la consumatorii de cafea.

Rezultatele au confirmat tendința: persoanele care beau mai multă cafea aveau niveluri mai mici de grăsime hepatică, fier în exces, fibroză și inflamație la nivelul ficatului. În sânge, acestea prezentau totodată concentrații mai mari de proteine asociate unei funcții hepatice sănătoase și niveluri mai scăzute ale proteinelor legate de inflamație și cicatrizarea țesutului.

„Studiile anterioare au sugerat că băuturile pe bază de cafea ar putea aduce beneficii ficatului, dar majoritatea erau mai mici sau analizau doar o parte din problemă", a explicat medicul hepatolog Hyunseok Kim, autorul principal al studiului și profesor asistent de Medicină la Cedars-Sinai. Echipa a urmărit sute de mii de oameni timp de peste zece ani, coroborând datele clinice cu imagistica hepatică și analizele proteice din sânge, pentru a înțelege mai bine mecanismele din spatele acestei asocieri.

De la o ceașcă la patru, beneficiile cresc

Un aspect important al studiului este că beneficiile nu apar doar la consumul intens de cafea. Cercetătorii au observat semne pozitive chiar și la persoanele care beau doar una sau două cești pe zi, iar cele mai puternice asocieri s-au înregistrat la un consum de trei până la patru cești zilnic.

Totuși, autorii studiului subliniază că, deși grupul cu cel mai mare consum – cinci cești sau mai multe pe zi – a arătat cele mai vizibile beneficii, acest lucru nu înseamnă că oamenii ar trebui să își crească brusc doza de cafea doar pentru acest motiv.

Cafeaua decofeinizată are efecte similare

Un detaliu surprinzător al cercetării este că atât cafeaua obișnuită, cât și cea decofeinizată au fost asociate cu o sănătate hepatică mai bună. Asta sugerează că nu doar cofeina este responsabilă pentru aceste beneficii, ci probabil un ansamblu de compuși naturali prezenți în boabele de cafea, care pot influența inflamația, cicatrizarea țesutului hepatic și alte procese biologice implicate în bolile de ficat.

Este important de menționat că studiul este unul observațional. Cu alte cuvinte, arată o asociere între consumul de cafea și sănătatea ficatului, dar nu poate demonstra cu certitudine că băutul cafelei previne, în mod direct, ciroza, cancerul hepatic sau decesul din cauze hepatice.

Cafeaua nu înlocuiește un stil de viață sănătos

Cercetătorii au ținut să clarifice faptul că băutul cafelei ar trebui privit ca un plus, nu ca un substitut pentru metodele deja cunoscute de protejare a ficatului. „Rezultatele noastre susțin un consum moderat de cafea pentru persoanele care deja o consumă și o tolerează bine", a declarat medicul Ju Dong Yang, director medical al Programului de Cancer Hepatic de la Cedars-Sinai. Totuși, el a subliniat clar că nimeni nu ar trebui să înceapă să bea cafea exclusiv pentru protecția ficatului, bazându-se doar pe acest studiu. Prevenția bolilor hepatice ar trebui să rămână axată pe menținerea unei greutăți sănătoase, limitarea consumului de alcool, exercițiile fizice regulate și controlul glicemiei, al tensiunii arteriale și al colesterolului.

Nu este potrivită pentru toată lumea

Deși beneficiile par încurajatoare, cofeina nu este indicată pentru toți oamenii. Persoanele cu hipertensiune arterială necontrolată, anumite tulburări de ritm cardiac, anxietate severă, insomnii sau alte afecțiuni care impun restricționarea cofeinei ar trebui să discute cu medicul înainte de a-și crește consumul de cafea.

Ce urmează pentru cercetători

Pe viitor, echipa de cercetare vrea să identifice exact care sunt substanțele din cafea responsabile pentru aceste asocieri benefice pentru ficat. „Următorul pas în cercetarea noastră este să identificăm compușii specifici din cafea responsabili pentru aceste asocieri protectoare pentru ficat", a explicat medicul Shelly Lu, director al Diviziei Karsh de Gastroenterologie și Hepatologie de la Cedars-Sinai. Potrivit acesteia, rezultatele obținute deschid noi direcții de cercetare legate de mecanismele biologice ale inflamației și cicatrizării țesutului hepatic, care ar putea ajuta specialiștii să înțeleagă mai bine cum influențează cafeaua sănătatea ficatului și cine are cel mai mult de câștigat de pe urma acestui obicei.