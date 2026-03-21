7 previziuni ale „Nostradamusului chinez": Escaladarea războiului din Orientul Mijlociu ar putea destabiliza grav Europa și NATO

Jiang Xueqin folosește analiza istorică și teoria jocurilor pentru a estima cum vr evolua evenimentele geopolitice. Două dintre predicțiile sale recente s-au adeverit: victoria lui Trump în 2024 și declanșarea războiului SUA-Iran, conform Daily Express.

Cum se va schimba lumea?

Într-o nouă prelegere, el a prezentat un calendar tulburător pentru următorii doi până la patru ani.

SUA va trimite soldați în Iran

Prima predicție vizează implicarea terestră a SUA în Iran. Jiang susține că Statele Unite nu vor putea evita trimiterea de soldați în Iran, un teritoriu de patru ori mai mare decât Irakul.

Acest lucru va genera proteste interne masive, similare celor din perioada războiului din Vietnam. „Mulți tineri vor refuza să lupte în acest război", spune profesorul. El anticipează mobilizarea Gărzii Naționale și „numeroase conflicte civile în America".

Extinderea războiului din Iran

A doua predicție majoră vizează extinderea războiului. Jiang consideră că Turcia și Arabia Saudită vor intra în conflict pentru a exploata situația. Participarea lor va provoca daune grave economiilor din Golf.

Consiliul de Cooperare al Golfului, care reunește Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, va fi decimat. „Economiile CCG sunt distruse, și asta face parte din plan", spune profesorul.

Rusia va învinge Ucraina

Cu America implicată în Orientul Mijlociu și NATO subminată, Vladimir Putin va exploata haosul pentru a învinge Ucraina, prezice Jiang.

Europa și NATO, grav afectate

Rezultatul final este o Europă amenințată simultan de Rusia la est și de un Iran extins la sud-est. „Este puțin probabil ca Europa să reziste", conchide profesorul.

Israelul, centru de putere economică globală

Jiang anticipează că marile corporații tehnologice - Nvidia, Oracle, Microsoft, Google - se vor orienta spre Israel, pe măsură ce economia americană va slăbi. Israelul devine astfel noul centru de putere economică globală.

Iranul, superputerea din Orientul Mijlociu

Iranul, în schimb, ar putea reînvia numele antic de Persia. Cu controlul asupra Strâmtorii Ormuz, el ar percepe taxe națiunilor producătoare de petrol din Golf. Banii care mergeau către SUA ar ajunge astfel la Teheran.

Profesorul estimează că Iranul ar deveni superputerea dominantă în Orientul Mijlociu în cinci până la zece ani.

Distrugerea moscheii Al-Aqsa din Ierusalim

Jiang include în lista sa și distrugerea moscheii Al-Aqsa din Ierusalim, unul dintre cele mai sfinte locuri ale islamului. El consideră că tensiunile dintre Israel și Iran fac acest scenariu plauzibil.

Academicianul avertizează că Trump se va afla în fața unei dileme imposibile: să trimită trupe terestre și să se confrunte cu un dezastru politic intern sau să se retragă și să suporte un colaps economic.