Scandal uriaș la Muntele Athos: Românii, ținta unei rețele ilegale de „turism religios". Mită, mașini închiriate de călugări și suveniruri „made in China"

Site-ul grecesc de știri Voice News a publicat o anchetă cu acuzații grave la adresa modului în care funcționează, în prezent, sistemul de acces al pelerinilor pe Muntele Athos - fortăreața ortodoxiei grecești, aflată sub jurisdicție monahală autonomă. Potrivit publicației, ceea ce ar trebui să fie un pelerinaj spiritual s-a transformat, treptat, într-o afacere ilegală de proporții, cu un profit estimat de până la 140.000 de euro pe zi, generat în mare parte de turiști din România.

Cum funcționează, oficial, accesul pe Athos

Pentru a înțelege miza acuzațiilor, trebuie explicat mai întâi sistemul legal: orice pelerin care vrea să viziteze Muntele Athos are nevoie de un „diamonitirion" - un fel de pașaport special, cu o valabilitate de patru zile, obținut printr-o rezervare prealabilă la Biroul Pelerinilor din Ouranoupoli. Costul oficial al acestui document este de doar 25 de euro pentru creștinii ortodocși. Din 2025, autoritățile athonite au introdus și plafoane stricte pentru numărul de pelerini acceptați lunar în fiecare tip de așezământ monahal - până la 200 la mănăstirile chinoviale, 50 la schituri și doar 20 la chilii. Potrivit datelor citate de presa elenă, românii se numără constant printre cele mai numeroase naționalități străine care vizitează Athos, imediat după greci.

Acuzațiile aduse de anchetă

Potrivit Voice News, aceste plafoane stricte, combinate cu o cerere uriașă - alimentată, spun jurnaliștii, și de întreruperea pelerinajelor în Țara Sfântă din cauza războiului din regiune - au creat condițiile perfecte pentru o piață neagră paralelă. Anchetatorii publicației susțin că grupuri organizate de „ghizi ilegali" - mulți dintre ei operând special pentru pelerini din România - percep pachete de patru zile la prețuri de până la 700 de euro de persoană, de 28 de ori mai mult decât costul oficial al documentului de acces.

Publicația citează calcule potrivit cărora, în cele opt luni de vârf ale sezonului (august, septembrie, octombrie, noiembrie, februarie, martie, aprilie și mai), ar intra zilnic pe Athos între 500 și 1.000 de persoane prin intermediul acestor rețele, cu o medie estimată de 700 pe zi - ceea ce ar genera, potrivit calculelor citate în articol, aproximativ 140.000 de euro pe zi în bani „negri", nedeclarați.

Mită, mașini închiriate de călugări și suveniruri „made in China"

Ancheta merge mai departe, acuzând existența unui trafic extins în jurul emiterii documentelor de acces - intermediari și „ghizi" care ar oferi mită de 50-100 de euro „sub masă", pentru a obține invitații prioritare de intrare. Publicația mai susține că, în interiorul peninsulei, ar funcționa un veritabil serviciu de „rent-a-car" neoficial: unii călugări, în colaborare cu persoane private, ar închiria vehicule aparținând mănăstirilor, contra a 300 de euro pe zi, pentru transportul grupurilor de pelerini.

O altă acuzație vizează comerțul cu suveniruri religioase: potrivit anchetei, standurile mănăstirilor și chiliilor ar fi umplute cu „obiecte de artizanat" false, importate în masă din China, prin platforme precum Alibaba și Temu, și vândute turiștilor neștiutori drept obiecte autentice, lucrate manual la Athos.

Un caz aflat deja sub anchetă oficială

Potrivit Voice News, acest „munte de ilegalității" ar fi început să se destrame în urma unor investigații recente legate de șeful Biroului Pelerinilor din Ouranoupoli, identificat în articol doar cu inițialele „Vasilis G." Publicația susține că acesta ar fi exploatat sistematic limitele stricte impuse documentelor pentru străini, iar atunci când pelerinii rămâneau blocați din cauza depășirii cotelor și pierdeau cursele de feribot, ar fi fost direcționați artificial către cazări private din zonă, la 100 de euro pe noapte, și către restaurante specifice, toate parte a aceleiași rețele de intermediari.