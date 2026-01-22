Accident feroviar în Spania: un tren de navetiști a lovit o macara în Murcia, la doar câteva zile după tragedia din Andaluzia

Alertă în Spania: al treilea accident feroviar în mai puțin de o săptămână

Spania se confruntă cu un nou accident feroviar, la doar câteva zile după unul dintre cele mai grave dezastre din ultimii ani. Un tren de navetiști a intrat în coliziune cu o macara în regiunea Murcia, incidentul soldându-se cu mai multe persoane rănite ușor și cu întreruperea traficului feroviar.

Un nou accident feroviar a fost raportat joi, 22 ianuarie, în sud-estul Spaniei, amplificând îngrijorările legate de siguranța transportului pe calea ferată, după tragedia mortală din Andaluzia, soldată cu 43 de morți, potrivit Wion News.

Incidentul a avut loc în Cartagena, în regiunea Murcia, unde un tren de navetiști s-a izbit de o macara aflată pe linia ferată, în localitatea Alumbres. Potrivit autorităților, patru persoane au suferit răni ușoare, fără a fi necesară evacuarea de urgență a trenului.

„Trenul nu s-a răsturnat și nu a deraiat”, a precizat un purtător de cuvânt al serviciilor de urgență din Murcia, subliniind că situația a fost rapid controlată.

Operatorul spaniol al infrastructurii feroviare, Adif, a transmis pe platforma X că traficul feroviar a fost suspendat temporar, din cauza „ocupării gabaritului infrastructurii de către o macara care nu aparține operațiunilor feroviare”.

????????????Un tren chocó contra una grúa en España:



Cuatro personas han resultado heridas leves en Cartagena al chocar el tren en el que viajaban con una grúa en la localidad de Alumbres, tal y como han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.#España #URGENTE pic.twitter.com/D2tBMRlzuT — eldiariomundialdenoticias (@edmnoticias) January 22, 2026

Accidentul din Cartagena este al treilea incident feroviar major din Spania în mai puțin de o săptămână. Duminică, un tren de navetiști a deraiat și s-a răsturnat în Andaluzia, provocând moartea a 43 de persoane — unul dintre cele mai grave dezastre feroviare din ultimele decenii. Al treilea incident a avut loc ieri, un mecanic de tren a fost ucis, iar cel puțin 15 persoane au fost rănite după ce un tren a deraiat în apropiere de Barcelona.

Autoritățile spaniole continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale acestor incidente succesive, în timp ce opinia publică cere măsuri urgente pentru creșterea siguranței feroviare.