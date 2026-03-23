Accident cu victime pe pista aeroportului LaGuardia din New York. Traficul aerian a fost oprit

Potrivit unor informații preliminare citate de oficiali implicați în anchetă, peste 12 dintre cei 72 de pasagerii aflați la bordul zborului Air Canada Express au suferit răni de diferite gravități în urma coliziunii de pe aeroportul LaGuardia. Mai mulți dintre aceștia au fost transportați la spitalele Elmhurst și NewYork-Presbyterian din Queens pentru îngrijiri medicale. Datele preliminare mai indică faptul că alți doi membri ai echipelor de intervenție aflate în vehiculul de pe pistă au fost, de asemenea, spitalizați. Autoritățile continuă evaluarea numărului total de persoane afectate, anunță NBC News.

Înregistrările audio din turnul de control au surprins momentele imediat anterioare incidentului. Potrivit discuțiilor dintre controlorii de trafic aerian și echipaj, un camion operațional primise inițial permisiunea de a traversa pista. La câteva secunde după autorizare, controlorul a transmis însă un ordin urgent ca vehiculul să se oprească, înainte de a anunța că a avut loc o coliziune pe pistă. „JAZZ 646, văd că ați intrat în coliziune cu vehiculul. Mențineți poziția. Știu că nu vă puteți deplasa. Vehiculele de intervenție se îndreaptă spre dumneavoastră”, spune controlorul în înregistrarea publicată de platforma LiveATC.net.

Un avion și un vehicul de aeroport s-au ciocnit pe pista aeroportului LaGuardia din New York duminică, incidentul determinând închiderea temporară a aeroportului și perturbarea traficului aerian. Aeroportul era deja afectat de condițiile meteo și reducerile de personal.

Autoritățile au anunțat că un avion regional, de tip CRJ-900, provenit din Montreal, a fost implicat în coliziune.

Pompierii din New York au confirmat intervenția la fața locului, precizând că a răspuns unui incident între o aeronavă și un vehicul aflat pe pistă.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a anunțat închiderea aeroportului din cauza unei „urgențe”, avertizând că există o probabilitate ridicată ca această măsură să fie prelungită.

Astfel, toate zborurile programate să decoleze de pe aeroport au fost întârziate sau anulate luni dimineață, notează Le Figaro.

Aeroportul LaGuardia se confrunta deja cu perturbări ale zborurilor din cauza condițiilor meteo nefavorabile, iar pasagerii întâmpinau întârzieri la controlul de securitate din cauza lipsei de personal, generată de lipsa finanțării federale.

First video shows what appears to be the turned-over firetruck involved in the Air Canada plane crash at LaGuardia Airport. pic.twitter.com/RsWquht3KH — KolHaolam (@KolHaolam) March 23, 2026

