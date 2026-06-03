Tipuri de sacouri și când să le porți

Să cumperi un sacou barbatesc poate să ți se pară un proces greu, însă după ce înveți câte tipuri de sacouri există și pe care când să îl porți, totul va deveni mult mai ușor și nu te vei mai pierde prin magazine în căutări care uneori ți se par fără sens.

A purta sacoul potrivit poate să te ajute să îți personalizezi pe de o parte ținuta și să o faci să arate mult mai chic pe de altă parte. Totul depinde de felul în care îl asortezi întregii ținute sau cum îl accesorizezi în așa fel încât să se potrivească excelent ocaziei cu care îl porți.

5 tipuri de sacou pe care trebuie să le ai

Noi spunem 5 tipuri, însă tu poți, bineînțeles, să le alegi pe cele care se potrivesc cel mai bine ocaziilor cu care trebuie să le porți. Important este să le alegi din materiale de calitate, care vor dura în ani. Și mai ales să le alegi în așa fel încât să ți se potrivească bine și să se așeze pe tine ca turnate.

Un sacou bleumarin, clasic, se potrivește de minune la birou sau dacă ai de mers la interviuri, la fel de bine cum se potrivește și evenimentelor mai informale, dar care totuși cer o eleganță anume. Clasicitatea îl face să fie unul dintre cele mai versatile modele ca design. Iar culoarea îl face ușor de asortat cu altele precum griul, bejul și, desigur, cu jeans. Pe acesta poți să îl porți idiferent de anotimp, important este să alegi cu grijă ocaziile la care îl vei îmbrăca.

Sacoul din in, deschis la culoare, este cel care se potrivește mai ales pe timp de vară sau în locațiile în care este cald de obicei. Fie că vorbim despre nunți lejere, vacanțe sau alte petreceri la care se cere puțină eleganță, acesta este ideal. În materie de culori alege alb, bej sau crem, care dau acel vibe de lejeritate, alături de materialul din care este confecționat.

Sacoul din lână sau tweed se află la polul opus celui din in și se poartă cel mai des în sezoanele reci, predominant toamna și iarna. Și acestea se potrivesc mai ales evenimentelor smart casual, deoarece oferă și acel look old-money atât de apreciat la italieni, de exemplu. Arată excelent asortate cu pulovere din materiale calitative, cămăși și ghete Oxford din piele. Dacă trebuie să ai un look matur la evenimentele din sezoanele reci, acest sacou trebuie să fie alegerea ta.

Dacă trebuie să participi la evenimente foarte elegante, atunci ai o singură alegere și anume sacoul tip smoking. Pentru o ținută Black Tie nu există o altă opțiune decât aceasta, iar culoarea trebuie să fie negru, după cum și o spune și numele. Acest tip de sacou este printre cele mai elegante pe care poți să le găsești pe piață, așa că îți recomandăm să ai unul mereu pregătit în șifonier, deoarece nu știi niciodată când se ivește ocazia să îl porți.

Sacoul smart casual cu diverse patternuri se potrivește mai multor ocazii, mai ales dacă acesta este cel care te definește cel mai bine. Poți să îl porți la întâlniri romantice sau informale, la petreceri casual sau unde se cere un outfit creativ. Patternul pe care îl alegi trebuie să te definească, însă nu trebuie să fie unul care iese foarte tare în evidență. Acesta este cea mai bună variantă pentru un stil smart-casual pe care îți recomandăm să îl adopți cel puțin din când în când.

Sacoul este o piesă vestimentară care trebuie neapărat să se afle în dulapul oricărui bărbat. E de la sine înțeles că, dacă nu vrei să ai toate modelele din diverse motive, trebuie să deții cel puțin unul elegant și unul smart-casual. Alege modelele care ți se potrivesc și bucură-te de toate avantajele pe care ți le aduc!

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