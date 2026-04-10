Acord Ungaria-Rusia: Cooperare extinsă între cele două țări. Provocări pentru Victor Orban înainte de alegeri

O serie de documente recente arată că există intenția premierului Viktor Orbán de a apropia Ungaria de Rusia, atât pe plan economic, cât și politic. Subiectul estet folosit de opoziție în campania electorală de dinaintea alegerilor de duminică, 12 aprilie, din Ungaria.

Acord elaborat de Moscova

Guvernul de la Budapesta a încheiat un acord cu Rusia pentru extinderea relațiilor economice, comerciale, energetice și culturale, conform documentelor obținute de POLITICO, și întocmite de guvernul de la Mscova.

Documentele arată planurile de apropiere între Budapesta și Moscova.

Șeful diplomației ungare, Péter Szijjártó, și ministrul rus al Sănătății, Mihail Murashko, au semnat un plan în 12 puncte care stabilește domeniile de cooperare, după întâlnirea lor de la Moscova, din decembrie 2025.

Textul documentelui, care nu a fost făcut public anterior, acoperă sectoare precum energia nucleară, educația și sportul.

Opoziția invocă acordul înaintea alegerilor

În timp ce Viktor Orbán își prezintă relațiile apropiate cu Kremlinul, rivalul său electoral, Péter Magyar, a declarat că aceste legături reprezintă un punct slab și a acuzat guvernul de „trădare sfruntată” datorită apropierii de Moscova.

Întâlnirea de la Moscova a fost a 16-a reuniune a Comisiei Interguvernamentale Ruso-Ungare pentru Cooperare Economică (IGC), lansată în 2005, care se reunește aproximativ anual, alternând între Rusia și Ungaria.

Invazia Rusiei în Ucraina, începută în februarie 2022, a afectat fluxurile comerciale și relațiile economice dintre cele două țări.

Documentele menționează că, în cadrul reuniunii din 9 decembrie 2025, au fost abordate și probleme legate de comerțul bilateral, cooperarea economică, sectorul energetic, industria, sănătatea, agricultura, construcțiile, precum și domeniul cultural și umanitar.

Ele punctează importanța „dezvoltării unor legături pe termen lung, reciproc avantajoase, între cele două țări în domenii de interes reciproc”.

Întrebat despre implicațiile acordului pentru politica Ungariei, Péter Szijjártó a declarat: „Cooperarea bilaterală a Ungariei este ghidată de interesul național, nu de vreo presiune de a se conforma presei liberale, extrem de părtinitoare. Continuați munca părtinitoare!”.

Ministerul de Externe al Rusiei nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Cooperare extinsă Ungaria-Rusia

Printre angajamentele menționate sunt și stimularea comerțului bilateral, afectat de sancțiunile UE împotriva Rusiei, și permiterea proiectelor rusești de electricitate și hidrogen în Ungaria.

Documentele menționează și cooperarea în petrol, gaze și combustibil nuclear.

Acordul include consolidarea educației în limba rusă prin importul de profesori, recunoașterea reciprocă a diplomelor și programe de schimb pentru studenți.

Programele de schimb vor continua în domenii culturale și sportive, deși Rusia a fost acuzată că folosește astfel de evenimente pentru propagandă. Cele două părți au discutat și un plan de acțiune 2026-2027 pentru sport și arte performative.

Documentele mai includ mențiunea că legăturile cu Rusia nu trebuie să fie „incompatibile cu obligațiile Ungariei care decurg din apartenența sa la Uniunea Europeană”.

Premierul maghiar Viktor Orbán a respins constant inițiativele UE de sancționare mai severă a Rusiei și a refuzat sprijinul material pentru Ucraina.

În trecut, Bloomberg a relatat că, într-o convorbire telefonică cu Vladimir Putin în octombrie 2025, Orbán i-a spus că va oferi ajutor „în orice mod posibil” și Ungaria va fi „șoarecele” pentru „leul” Moscova.

În contextul alegerilor parlamentare de duminică, Orbán se confruntă cu cea mai dificilă provocare din ultimii 16 ani, având în vedere că partidul său, Fidesz, se află în urma opoziției de centru-dreapta Tisza în sondaje.

El încearcă să prezinte legăturile cu Moscova ca un avantaj electoral, acuzând opoziția că ar pune Ungaria în pericol în conflictul din Ucraina și ar limita accesul la combustibilii ruși.