Alarmă în sănătate: 5 femei mor zilnic în România din cauza unui cancer care poate fi prevenit

România, în lupta cu o boală prevenibilă: cancerul de col uterin continuă să facă victime zilnic

Deși poate fi prevenit prin vaccinare și depistat timpuriu prin screening, cancerul de col uterin rămâne o problemă majoră de sănătate publică în România. Zilnic, 10 femei primesc acest diagnostic, iar 5 își pierd viața, în timp ce autoritățile și experții caută soluții pentru a reduce drastic incidența bolii.

România, departe de țintele europene în prevenția cancerului de col uterin

Situația cancerului de col uterin în România rămâne alarmantă, în ciuda faptului că este una dintre puținele forme de cancer care pot fi prevenite eficient. Statisticile arată că incidența este de aproape trei ori mai mare decât media Uniunii Europene, cu aproximativ 36 de cazuri noi la suta de mii de femei.

Prin comparație, obiectivul stabilit de Organizația Mondială a Sănătății este reducerea acestui indicator sub pragul de 4 cazuri la suta de mii, ceea ce evidențiază un decalaj major între România și standardele internaționale.

Conferință națională pentru combaterea unei crize de sănătate publică

În acest context îngrijorător, Antena 3 CNN a organizat Conferința Națională „Protecție pentru generațiile viitoare – România, pe drumul spre eliminarea cancerului de col uterin”. Evenimentul a reunit autorități, experți din domeniul medical, reprezentanți ai pacienților și ai industriei farmaceutice.

Scopul principal al conferinței a fost creșterea nivelului de conștientizare și accelerarea implementării unui plan național eficient pentru eliminarea acestei boli.

Vaccinarea și screening-ul, pilonii esențiali ai prevenției

Una dintre temele centrale discutate a fost adoptarea unor măsuri prioritare pentru reducerea incidenței. Vaccinarea împotriva infecției cu HPV și screening-ul regulat sunt considerate esențiale.

„Sunt deja lucruri care se întâmplă. Programul de vaccinare a început, s-a extins vârsta, aderența la program este în creștere, screening-ul începe, pentru că n-avem altceva de făcut decât să urmăm un model care și-a dovedit eficiența în alte țări. Și modelul ăsta este cel de prevenire a infecției prin vaccinare. De la 23% până la 75%, o triplare a numărului de persoane vaccinate, este vorba de un efort foarte mare, atât financiar, cât și de convingere a persoanelor să se vaccineze”, a declarat prof. univ. dr. Alexandru Rafila.

Întrebat când ar putea fi atinsă o rată de vaccinare de 75%, acesta a răspuns realist:

„Nu cred că mai repede de 5 ani”.

Rolul crucial al comunităților locale în creșterea vaccinării

Specialiștii subliniază că succesul nu depinde doar de strategii naționale, ci și de implicarea directă a comunităților locale, mai ales în mediul rural și în orașele mici.

„Planul de acțiune pentru cancerul de col uterin există. Sunt patru tipuri de cancer la care se face screening, iar acesta este unul dintre ele. Nu văd de ce să nu avem succes de data aceasta. Însă un lucru important pe care ni l-a demonstrat o organizație neguvernamentală, Salvați Copiii, este că acolo unde s-a lucrat în comunitate, lucrurile s-au schimbat radical: în zone unde acoperirea vaccinării pentru rujeolă era de 25%, s-a ajuns la 95% sau chiar 98%. Diferența a fost implicarea în comunitate, mai ales în mediul rural și în orașele mici. Implicarea autorităților locale este esențială. Fără o autoritate locală determinată să susțină programele de prevenție, vaccinare și informare, în mod constant, nu doar ocazional, rezultatele nu pot apărea”, a mai explicat Alexandru Rafila.