Adevăruri dureroase: OnlyFans a îngropat relațiile autentice dintre oameni. SUA, cel mai mare consumator de Pornhub

Un lucru este cert în societatea digitală: relațiile emoționale dintre oameni s-au redus considerabil, în schimb, a crescut un fenomen care, până recent, era de neimaginat: monetizarea propriului corp.

De fapt, nu mai există corp, există un „asset” care produce bani.

Este doar una dintre tristele concluzii la care ajunge, într-o sinteză cuprinzătoare, jurnalistul John Mac Ghlionn pe platforma UnHerd.

Ideea este că platforme precum OnlyFans nu reprezintă doar o nouă formă de divertisment pentru adulți sau de monetizare a conținutului online, ci un simptom al unei schimbări culturale profunde care afectează relațiile dintre bărbați și femei, modul în care este percepută intimitatea și însăși instituția întâlnirilor romantice.

Autorul susține că America traversează o transformare fără precedent, în care relațiile reale sunt înlocuite treptat de relații parasociale, adică legături unilaterale între consumatori și creatorii de conținut online.

În acest model, apropierea emoțională este simulată, dar nu există reciprocitate autentică.

Miami este epicentrul monetizării propriului corp, „capitala OnlyFans a Americii”

Orașul Miami este prezentat ca exemplul extrem al acestui fenomen. Autorul îl descrie drept un loc dominat de cultura luxului, a imaginii și a monetizării propriului corp, devenind ceea ce numește „capitala OnlyFans a Americii”.

Totuși, avertismentul principal este că Miami nu reprezintă o excepție, ci doar o versiune mai vizibilă a unei tendințe care se extinde în întreaga societate americană.

Articolul folosește mai multe statistici pentru a demonstra amploarea fenomenului.

Statele Unite generează cel mai mare trafic mondial pe Pornhub, cu 3,17 miliarde de vizite din Statele Unite într-o singură lună (ianuarie 2024), potrivit datelor Similarweb, publicate de Statista, fiind, din cosms, cea mai mare sursă de trafic de pe această platformă.

Agregări bazate chiar pe rapoartele anuale ale Pornhub arată că Statele Unite au reprezentat aproximativ 14,1% din traficul global al platformei în 2024.

Tot potrivit datelor Pornhub, Statele Unite ocupă constant locul I la vizite din fiecare țară, urmate de Franța, Filipine, Mexic, Brazilia și Regatul Unit.

Asta înseamnă că aproximativ două treimi din veniturile creatorilor de pe OnlyFans sunt obținute de americani, iar aproape jumătate din traficul platformei provine de aici.

Conținutul erotic online are o pondere excepțional de mare în Statele Unite: aproape jumătate din traficul OnlyFans provine din SUA.

Potrivit unei investigații Washington Examiner, aproximativ 2% dintre femeile americane cu vârste între 18 și 45 de ani au conturi OnlyFans.

Ce a reușit să facă Only Fans: a înlocuit întâlnirile romantice cu relația comercială. În locul unei efuziuni personale reale există acum conținut personalizat contra cost, conversații plătite, (nici măcar) iluzia unei apropieri emoționale.

Nu mai există motivația construirii unei relații autentice. Aceasta a fost înlocuită de plata cu cardul.

Se cuvine acordată o atenție deosebită comportamentului masculin.

Tot mai mulți bărbați preferă să consume conținut erotic online deoarece acesta oferă: control total, respingere zero, satisfacție imediată, lipsa obligațiilor.

Astfel, vulnerabilitatea asociată unei relații reale este înlocuită de un produs digital.

Pentru femei, OnlyFans este o oportunitate economică.

În loc să investească în relații stabile, unele aleg să monetizeze atenția masculină.

Autorul nu susține că toate femeile procedează astfel, dar afirmă că societatea începe să trateze această alegere drept una obișnuită și chiar admirabilă.

OnlyFans este o parte a economiei creatorilor de conținut.

Succesul financiar al influencerilor transmite un mesaj puternic generațiilor tinere: corpul poate deveni principalul activ economic, atenția valorează mai mult decât competențele, popularitatea poate fi convertită direct în bani.

Acum, pornografia și social media nu mai funcționează separat.

Instagram, TikTok și OnlyFans creează un ecosistem în care imaginea corporală este permanent monetizată.

Granița dintre influencer și creator de conținut pentru adulți devine din ce în ce mai neclară.

Utilizatorii dezvoltă impresia că o cunosc pe persoana pe care o urmăresc – pe scurt, asta înseamnă o „relație parasocială”.

Creatorii își personalizează mesajele, răspund aparent individual și cultivă iluzia unei relații apropiate.

În realitate, nimeni nu păcălește pe nimeni: această apropiere este doar o strategie comercială.

Unde duc toate aceste schimbări?

La scăderea numărului de căsătorii, reducerea natalității, izolarea socială, creșterea singurătății, iar acestea sunt doar o parte din simptomele suprimării umanității din om.

Perpetuarea acestui model economic înseamnă degradarea relațiilor interumane autentice și transformarea experienței de viață într-o simplă tranzacție.

Problema nu este, în sine, existența unei platforme precum OnlyFans, ci faptul că aceasta reflectă o schimbare profundă a culturii occidentale.

Oamenii petrec tot mai mult timp consumând simulări ale intimității în loc să construiască relații reale.

Dacă această tendință continuă, societatea riscă să devină mai bogată în conexiuni digitale, dar mai săracă în apropiere umană autentică.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)