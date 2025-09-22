Aeroportul din Roma deschide primul hotel de lux pentru câini din Europa

Dog Relais oferă camere cu podele cu temperatură controlată și grădini private la 40 de euro pe noapte, iar camerele premium costă 60 de euro și includ apeluri video non-stop cu animalul, transmite The Associated Press.

Serviciile de lux includ aromaterapie cu lavandă sau mentă, masaj cu cremă de arnică și muzică ambientală la 432 hertzi pentru relaxare.

„Oferim servicii câinilor și proprietarilor acestora, în cadrul unei strategii de a oferi pasagerilor o experiență captivantă", a declarat Marilena Blasi, director comercial la Aeroporti di Roma.

Hotelul a fost complet ocupat în august, cu o medie de aproape două treimi din capacitate de la deschiderea din mai.

Proprietarii pot folosi aplicația hotelului pentru a arunca gustări animalelor prin intermediul unui distribuitor automat.

Facilitatea deserește atât călătorii, cât și proprietarii care au nevoie de servicii de îngrijire pe timpul zilei, oferind și antrenament specializat pentru câini.

(sursa: Mediafax)