S-a încheiat disputa pe averea lui Alain Delon? Decizia neașteptată a fiului său

de Redacția Jurnalul    |    10 Mar 2026   •   20:30
Sursa foto: hepta/Anthony Delon acceptă testamentul lăsat de tatăl său și încheie conflictul cu sora sa.

Alain-Fabien Delon, implicat într-o dispută aprigă cu sora sa, Anouchka, și-a retras contestația împotriva testamentului tatălui său în Franța.

Tânărul în vârstă de 31 de ani ar dori să se concentreze asupra unei proceduri judiciare inițiate în Elveția, potrivit Le Figaro.

Alain-Fabien intentase acțiuni legale în Elveția pentru a suspenda executarea testamentului tatălui său, acesta decedând pe 18 august 2024, la vârsta de 88 de ani . „Fac presiuni pentru ca sora mea să fie declarată nedemnă de a moșteni. Nu vreau să primească nimic, nici măcar un cent”, a insistat el în decembrie 2025, invocându-se prevederile legislației elvețiene. Cu toate acestea, retragerea sa din procedurile franceze nu ar însemna abandonarea acțiunii legale.

În 2015, primul testament întocmit de „Samuraiul Cinematografiei” a lăsat moștenire jumătate din averea sa fiicei, Anouchka Delon, iar restul a împărțit între cei doi frați ai săi. Aproximativ șase milioane de euro pentru fiecare dintre fii, cincisprezece milioane pentru Anouchka. Alain-Fabien nu a contestat această împărțire. Dar în 2022, un al doilea testament, semnat în Elveția, l-a înlocuit pe primul. Acesta a făcut-o pe fiica lui Delon unică moștenitoare a drepturilor morale și a primit o donație de 51% din acțiunile companiei elvețiene a lui Alain Delon. Fratele ei consideră că tatăl lor nu a mai fost capabil să întocmească un testament după accidentul vascular cerebral suferit în iunie 2019.

Potrivit BFMTV, o întâlnire de conciliere a avut loc în Elveția în februarie, dar nu s-a ajuns la niciun acord. În decembrie 2025, cel mai mic fiu al lui Delon i-a propus surorii sale o înțelegere amiabilă, constând în revenirea la testamentul inițial. În același timp, el a jurat că motivațiile sale nu erau financiare. „Dacă ar fi fost vorba de bani, mi-aș fi luat deja partea”, a declarat el, zugrăvind o imagine sumbră a surorii sale mai mari. Ea a răspuns tăios.

Anouchka Delon se va confrunta cu frații ei, Anthony și Alain-Fabien, pe 17 martie la Tribunalul Penal din Paris. Ea îi dă în judecată pentru difuzarea pe rețelele de socializare a unei conversații private dintre ea și tatăl ei .

