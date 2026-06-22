A murit Alan Greenspan, fostul șef al Rezervei Federale a SUA. Economistul care a influențat piețele globale timp de aproape două decenii avea 100 de ani

Dispare o legendă a economiei mondiale. Alan Greenspan, celebrul președinte al Fed, s-a stins din viață la vârsta de 100 de ani

Alan Greenspan, unul dintre cei mai influenți economiști ai secolului XX și fost președinte al Rezervei Federale a Statelor Unite, a murit la vârsta de 100 de ani. Supranumit „Maestrul” de Wall Street, acesta a condus banca centrală americană timp de aproape 19 ani și a devenit una dintre cele mai puternice figuri din economia mondială.

Alan Greenspan s-a stins din viață luni, la domiciliul său, în urma complicațiilor provocate de boala Parkinson. Anunțul a fost făcut de soția sa, jurnalista Andrea Mitchell, corespondent-șef pentru afaceri externe și politică la NBC News.

„A fost un om uriaș, care a contribuit la modelarea economiei Statelor Unite timp de decenii, sub administrații ale ambelor partide. A avut însă și onestitatea de a-și recunoaște greșelile”, a declarat Andrea Mitchell.

Aproape două decenii la conducerea Fed

Greenspan a fost numit președinte al Rezervei Federale în 1987 de președintele american Ronald Reagan. A rămas în funcție până în 2006, traversând unele dintre cele mai importante momente economice ale epocii moderne.

Mandatul său, al doilea ca durată din istoria instituției, a inclus perioade de creștere economică spectaculoasă, dar și crize financiare majore. În timpul conducerii sale, piețele bursiere au cunoscut un avans puternic, însă criticii au susținut ulterior că politicile monetare relaxate promovate de Greenspan au contribuit la formarea bulei imobiliare care a precedat criza financiară din 2008.

Într-un comunicat oficial, Rezerva Federală a transmis că a aflat „cu profundă tristețe” despre moartea fostului său lider și a subliniat că contribuțiile sale la politica monetară și la gândirea economică au lăsat o amprentă durabilă asupra instituției și a economiei americane.

Omul care a inventat expresia „exuberanță irațională”

Alan Greenspan a intrat definitiv în istoria finanțelor mondiale în decembrie 1996, când a folosit expresia devenită celebră „irrational exuberance” („exuberanță irațională”).

Într-un discurs despre politica monetară și evaluarea activelor financiare, el s-a întrebat public dacă piețele nu sunt supraevaluate și dacă prețurile activelor nu au crescut prea mult față de fundamentele economice reale.

Reacția investitorilor a fost imediată. Bursa din Tokyo a scăzut cu aproximativ 3%, iar alte piețe importante au înregistrat pierderi. Cu toate acestea, după șocul inițial, bursele și-au revenit și au continuat să crească până la spargerea bulei dot-com de la începutul anilor 2000.

Maestrul limbajului criptic

Greenspan a devenit celebru și pentru modul său extrem de complicat de a comunica. Stilul său, botezat ulterior „Fedspeak”, era plin de formulări ambigue și fraze greu de descifrat.

Biograful Bob Woodward scria că propozițiile lui Greenspan păreau să anuleze la final ceea ce afirmau la început, atingând niveluri impresionante de neclaritate.

După retragerea din funcție, economistul a recunoscut că această strategie era una deliberată.

„Era un limbaj al ambiguității intenționate pentru a evita anumite întrebări. În loc să spui direct că nu răspunzi, construiești câteva fraze din ce în ce mai obscure, iar interlocutorul crede că a primit un răspuns”, explica Greenspan într-un interviu acordat CNBC.

De la jazz la cea mai puternică funcție economică din lume

Născut la 6 martie 1926, în cartierul Washington Heights din New York, Alan Greenspan a crescut în timpul Marii Depresiuni. Tatăl său era broker și analist financiar.

În tinerețe a fost pasionat de muzică și a cântat la clarinet și saxofon. A studiat pentru scurt timp la prestigioasa școală Juilliard și a făcut parte chiar din orchestra de jazz a lui Woody Herman.

Ulterior, și-a schimbat direcția profesională și a urmat studii economice la Universitatea din New York, unde a obținut diploma de licență și masteratul. Doctoratul avea să îl finalizeze mult mai târziu, în 1977, la vârsta de 51 de ani.

Printre mentorii săi s-au numărat fostul președinte al Fed Arthur Burns și celebra scriitoare și filozofă Ayn Rand, una dintre figurile importante ale curentului libertarian american.

A gestionat unele dintre cele mai dificile crize economice

Primul mare test al lui Greenspan a venit la doar câteva luni după preluarea funcției. În octombrie 1987, Wall Street a fost zguduit de „Lunea Neagră”, cea mai severă prăbușire bursieră din istorie într-o singură zi.

Indicele Dow Jones a pierdut 22,6%, însă reacția rapidă a Rezervei Federale, care a injectat lichiditate în sistemul financiar, a contribuit la evitarea unei recesiuni și a unei crize bancare majore.

Pe parcursul mandatului său, Greenspan a coordonat răspunsul la recesiuni, criza financiară asiatică din 1997, defaultul Rusiei din 1998, salvarea fondului Long-Term Capital Management, atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 și explozia, urmată de prăbușirea, bulei tehnologice.

Susținătorii săi afirmă că a supervizat una dintre cele mai lungi perioade de expansiune economică din istoria Statelor Unite. Criticii spun însă că politica dobânzilor reduse a creat condițiile pentru apariția bulei imobiliare care a declanșat Marea Recesiune.

Un critic al exceselor politice și un apărător al independenței Fed

După retragerea din funcție, Greenspan a continuat să fie o voce influentă în dezbaterile economice. În memoriile sale, a criticat administrația lui George W. Bush pentru creșterea cheltuielilor publice și a apărat constant independența Rezervei Federale.

În timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, în ianuarie 2026, Greenspan s-a numărat printre foștii oficiali ai Fed și ai Trezoreriei care au condamnat public investigația penală îndreptată împotriva președintelui Fed, Jerome Powell.

Până la finalul vieții, Alan Greenspan a rămas convins că nici cele mai sofisticate modele economice nu pot elimina complet riscul financiar.

„Frica și euforia sunt forțe dominante, iar frica este de multe ori mai puternică decât euforia. Bulele se formează lent, dar se sparg extrem de rapid”, spunea economistul în ultimii ani.