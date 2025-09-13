x close
Albania numește un „ministru” AI pentru achiziții publice, în lupta cu corupția

de Redacția Jurnalul    |    13 Sep 2025   •   18:40
Premierul Edi Rama a anunțat că Diella, un asistent digital creat prin inteligență artificială, devine primul „ministru virtual” al guvernului albanez și va superviza achizițiile publice pentru a elimina mita și conflictele de interese.

Potrivit The Guardian, Albania a introdus oficial în cabinet un ministru fără prezență fizică: Diella, un asistent digital bazat pe inteligență artificială.

Premierul Edi Rama a declarat că Diella va gestiona treptat toate procedurile de achiziții publice, cu scopul de a face licitațiile guvernamentale „100% libere de corupție”.

Diella, al cărei nume înseamnă „Soare” în albaneză, îi ajută deja pe cetățeni să acceseze online serviciile statului prin portalul e-Albania, unde ghidează utilizatorii prin comenzi vocale.

În noul rol, AI-ul va analiza fiecare licitație și va evalua obiectiv ofertele, eliminând influențele politice sau presiunile externe.

Rama, reales în mai, a subliniat că deciziile privind atribuirea contractelor vor fi transferate pas cu pas de la ministere către sistemul bazat pe inteligență artificială, pentru ca „toate cheltuielile publice să fie complet transparente”.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Albania ministru AI achizitii publice lupta coruptie
