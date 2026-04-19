Bulgaria votează a 8-a oară în 5 ani: Radev, noul Orban, lovește la putere cu 34% în sondaje. Fostul pilot de Mig-29 zdrobește corupții lui Borissov – UE tremură!

Criza politică din Bulgaria: A opta rundă de alegeri în doar cinci ani

Bulgaria, vecina României și nou-membră a zonei euro de la 1 ianuarie 2026, se află din nou în febra electorală. Duminică, 19 aprilie 2026, cetățenii sunt chemați la urne pentru alegeri parlamentare anticipate, marcând a opta oară în ultimii cinci ani când țara votează pentru Adunarea Națională. Instabilitatea politică cronică, cu șapte premieri de la 2021 încoace, a culminat cu demisia guvernului de coaliție condus de conservatorul GERB la mijlocul lunii decembrie 2025, în urma unor masive demonstrații anticorupție din Sofia și alte orașe.

Această criză prelungită a costat Bulgaria sute de milioane de euro în scrutine repetate, generând frustrare în rândul alegătorilor. Prezența la vot este estimată la aproximativ 70%, cu 3,2-3,3 milioane de participanți, iar cheia succesului va depinde de indecisii și de capacitatea de a forma coaliții stabile. La scrutin participă 14 partide și 10 coaliții, mai puține decât la alegerile din octombrie 2024.

În mijlocul haosului, Partidul Bulgaria Progresistă, lansat în martie 2026 de fostul președinte Rumen Radev, domină sondajele cu un avans clar de 31-34%. Fost pilot de MiG-29 și comandant al Forțelor Aeriene, Radev a demisionat din funcție în ianuarie 2026 pentru a intra în cursă, cultivându-și imaginea de patriot necorupt.

Rumen Radev: De la pilot NATO la potențialul „noul Orban” al UE?

Rumen Radev, ales președinte în 2016 cu sprijinul socialiștilor pro-ruși și reales în 2021 cu 67% în turul doi, a susținut protestele anticorupție din 2020, câștigând simpatia și a pro-europenilor. Totuși, opoziția sa față de ajutorul militar pentru Ucraina, criticile la adresa sancțiunilor anti-Rusia și confruntările cu Bruxelles-ul l-au transformat în ținta presei occidentale. Publicația Novinite notează că observatorii îl văd drept „următorul Orban”, iar Politico îl plasează pe lista potențialilor succesori ai ungurului ca „principal perturbator” al UE, avertizând că Bruxelles-ul „reflectă deja ascensiunea imperiului Rumen”.

Într-un interviu CNN din iunie 2025, el și-a exprimat dezamăgirea față de sprijinul slab din cadrul Uniunii Europene pentru „eforturile de pace” ale președintelui american Donald Trump, potrivit Le Figaro. Criticii, precum liderul PP-DB Assen Vassilev, îl acuză: „Își dorește Bulgaria puternică într-o Europă puternică? Sau vrea o țară după modelul (Viktor) Orban, care să acționeze ca un cal troian în interiorul UE?". Presa ucraineană subliniază îngrijorarea: după înfrângerea lui Orban în Ungaria, Rusia ar putea câștiga un nou aliat pro-Moscova la o săptămână distanță.

Radev revine la rădăcinile sale în campanie: un clip viral îl arată în cabina unui MiG-29, comentând „O putere incredibilă”. Experiența militară NATO îl ajută să promoveze negocieri de pace în Ucraina, dar atrage și suspiciuni de naționalism.

Boyko Borissov: „Bulgaria are deja propriul Orban”

Analogia cu Orban greșește ținta, susțin analiștii bulgari: adevăratul „Orban” local este Boyko Borissov, liderul GERB. Fost bodyguard, pompier și înalt funcționar în Ministerul de Interne, Borissov domină politica din 2009, câștigând majoritatea alegerilor parlamentare, cu excepția scurtei guvernări Petkov (6 luni în 2021-2022) și a interimatelor. Mandatul său este acuzat de „capturarea statului”: „Parchetul, Consiliul Judiciar Suprem, comitetul anticorupție - toate capturate de GERB și de oamenii lui Borissov”, rezumă un deputat european, conform Novinite.

Scandaluri cu interceptări telefonice, poze cu bani și aur găsite presupus în reședința sa, plus proteste masive în 2020, nu l-au înlăturat. GERB rămâne a doua forță, dar în declin.

Sondajele Finale: Bulgaria Progresistă domină, dar coalițiile sunt fragile

Sondajele pre-electorale confirmă supremația Bulgaria Progresistă. Alpha Research o plasează la 34,2%, urmată de GERB cu 19,5%, PP-DB 11,6%, DPS 9,4%, Renașterea 5,8% și BSP la 4% – pragul minim. Sociologul Boryana Dimitrova subliniază: „marea intrigă nu este legată de primul loc, ci de numărul de partide care vor fi în următorul parlament”.

Myara arată 34,6% pentru Progresistă, 18,5% GERB, 11,4% PP-DB, 9,1% DPS, 7,4% Renaștere. Trend proiectează 33,2% Progresistă, 19,1% GERB, cu cinci partide peste prag. Toți sociologii agreează: concurența la mijloc e strânsă, iar prezența și indecisii decid componența parlamentului.

Implicații geopolitice: Riscuri pentru UE, NATO și zona Euro

Ca membră NATO și eurozonă, Bulgaria riscă să devină un nou veto ca Ungaria lui Orban, blocând ajutoare pentru Ucraina (cum a fost împrumutul de 90 miliarde euro în februarie). Victoria lui Radev ar putea schimba traiectoria, dar coalițiile fragile prelungesc criza. Occidentul privește cu alarmă ascensiunea sa rapidă.

