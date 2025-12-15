Șeful armatei britanice, avertisment sumbru: „Fiii și fiicele Marii Britanii trebuie să fie pregătiți să lupte”

Șeful forțelor armate britanice, mareșalul aviator Sir Richard Knighton, a avertizat că Rusia își consolidează rapid capacitățile militare și că Marea Britanie trebuie să fie pregătită pentru „amenințări reale și fizice”.

Într-o intervenție, acesta a declarat că „fiii și fiicele” țării trebuie să fie gata să lupte, dacă situația o va impune.

Potrivit Sky News, Knighton a spus că armata britanică și aliații din NATO rămân prima linie de apărare, dar a subliniat că nu este suficient.

Potrivit acestuia, este nevoie de un efort la nivel național, care să includă populația civilă, industria, instituțiile statului și infrastructura critică.

„Situația este mai periculoasă decât oricând în cariera mea, iar prețul păcii crește”, a afirmat șeful armatei, care a comparat poziția sa cu avertismente similare venite recent din Franța.

Deși analiștii estimează că probabilitatea unui atac direct al Rusiei asupra Marii Britanii rămâne redusă, sub 5%, Knighton a avertizat că acest lucru nu înseamnă că riscul este inexistent.

El a insistat că tendința este una negativă, iar amenințarea din partea Moscovei se accentuează.

Potrivit acestuia, forțele armate ruse numără peste 1,1 milioane de militari, beneficiază de un buget militar care depășește 7% din PIB și au căpătat experiență de luptă în urma războiului din Ucraina.

În comparație, armata britanică are puțin peste 70.000 de soldați, iar bugetul apărării urmează să ajungă la 2,5% din PIB până în 2027.

Knighton a avertizat că Rusia dezvoltă sisteme de armament destabilizatoare, inclusiv torpile nucleare și rachete de croazieră cu propulsie nucleară, și că obiectivul strategic al Moscovei rămâne slăbirea și divizarea NATO.

Șeful armatei britanice a mai spus că lipsa unei amenințări imediate nu trebuie să ducă la complacere și a cerut o discuție onestă cu societatea despre riscurile reale, pentru a crește nivelul de pregătire și reziliență al țării.

(sursa: Mediafax)