Un bărbat dat dispărut a fost găsit mort într-un râu din județul Dâmbovița

Vineri, autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția bărbatului care lucra la o stână de lângă localitatea Ungureni, județul Dâmbovița.

În urma sesizării au fost demarate operațiunile de căutare la care au participat polițiști cu un câine de serviciu și pompieri din cadrul ISU Dâmbovița. Autoritățile au efectuat căutări în zona stânii și a râului Cricovul Dulce, în apa căruia a fost găsit bărbatul.

„Din nefericire, echipajele medicale au constatat decesul bărbatului. Cu ocazia examinării corpului acestuia, nu au fost identificate urme de violență sau alte leziuni, cadavrul fiind ridicat de către reprezentanții Serviciului de Medicină Legală Dâmbovița în vederea efectuării necropsiei”, informează IPJ Dâmbovița.

Polițiștii au anunțat deschiderea unui dosar penal pentru ucidere din culpă.

(sursa: Mediafax)