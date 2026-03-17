Războiul escaladează: Israel susține că a lichidat un lider-cheie al Iranului

Israelul anunță că i-a ucis pe Ali Larijani și pe generalul Soleimani, comandantul miliției Basij

Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a anunțat marți 'eliminarea' lui Ali Larijani, secretarul general al Consiliului suprem de securitate națională, și a generalului Gholamreza Soleimani, comandantul miliției Basij, în urma atacurilor aeriene lansate în cursul nopții în Iran de către armata israeliană, relatează AFP și Reuters.

„Șeful Statului Major tocmai m-a informat că Larijani, secretarul Consiliului suprem de securitate națională, și Soleimani, liderul Basij - aparatul represiv central al Iranului - au fost eliminați ieri seară”, a declarat Katz într-un mesaj video.

„Ei i s-au alăturat în adâncurile iadului lui (Ali) Khamenei”, liderul suprem al Revoluției islamice, ucis împreună cu câțiva oficiali iranieni de rang înalt în primele ore ale campaniei de bombardamente israeliano-americane împotriva Iranului, pe 28 februarie.

„Premierul (Benjamin Netanyahu) și cu mine am instruit armata israeliană să-i urmărească neobosit pe liderii regimului de teroare și de opresiune din Iran”, a adăugat ministrul.

Israel susține că Ali Larijani a fost eliminat în urma unui atac nocturn

Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează dramatic după ce ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat că unul dintre cei mai influenți oficiali de securitate ai Iranului, Ali Larijani, ar fi fost ucis într-un atac aerian. Teheranul nu a confirmat până acum informația.

Israel: „Larijani a fost eliminat”

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că a fost informat despre moartea lui Ali Larijani în urma loviturilor lansate peste noapte de armata israeliană, potrivit BBC.

Potrivit presei israeliene, oficialul iranian ar fi fost vizat într-un apartament conspirativ, unde s-ar fi aflat alături de fiul său.

Katz a susținut că Larijani a fost „eliminat” și a precizat că, împreună cu premierul Israelului, a ordonat armatei să continue operațiunile pentru „vânarea liderilor Iranului”.

Iranul nu confirmă deocamdată

Deși anunțul a provocat un val de reacții internaționale, autoritățile de la Teheran nu au confirmat oficial decesul lui Ali Larijani.

Mai mult, Larijani fusese văzut public vinerea trecută, participând la manifestațiile dedicate Zilei Quds.

Cine era Ali Larijani

Ali Larijani era una dintre cele mai influente figuri din sistemul politic iranian:

Secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională (SNSC), funcție primită în august 2025

Numit de președintele Masoud Pezeshkian

Reprezentant al fostului lider suprem, Ayatollah Ali Khamenei

Fost negociator-șef pe dosarul nuclear (2005–2007)

Președinte al Parlamentului iranian timp de 12 ani (2008–2020)

Deși a fost lider al taberei conservatoare, în ultimii ani a fost considerat un „conservator moderat”.

Declarații controversate înainte de presupusa moarte

Cu doar câteva ore înainte de anunțul Israelului, Ali Larijani a transmis un mesaj dur către lumea musulmană, criticând lipsa de sprijin pentru Iran:

„Niciun guvern islamic nu a stat alături de poporul iranian, cu excepții rare și limitate.”

El a sugerat că, deși guvernele nu susțin Iranul, populațiile din țările musulmane ar putea simpatiza cauza Teheranului.

De asemenea, a criticat dur statele din Golf pentru cooperarea cu SUA și apropierea de Israel, întrebând retoric:

„Este Iranul așteptat să stea pasiv în timp ce baze americane din țările voastre sunt folosite pentru a-l ataca?”

Familie influentă în Iran

Fratele său, Sadegh Larijani, este la rândul său o figură-cheie în sistemul iranian, conducând Consiliul pentru Discernământ – organism care arbitrează conflictele dintre Parlament și Consiliul Gardienilor.