Varșovia poartă discuții cu Parisul și aliații europeni cu privire la „descurajarea nucleară”

de Redacția Jurnalul    |    02 Mar 2026   •   22:45
Sursa foto: Donald Tusk, a afirmat că Varșovia poartă discuții cu Parisul cu privire la un program avansat de descurajare nucleară

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a afirmat luni că Varșovia poartă discuții cu Parisul și aliații europeni apropiați cu privire la un program avansat de descurajare nucleară.

„Polonia poartă discuții cu Franța și cu un grup de aliați europeni apropiați cu privire la programul de descurajare nucleară avansată. Ne înarmăm împreună cu prietenii noștri, astfel încât dușmanii noștri să nu îndrăznească niciodată să ne atace”, a scris Tusk într-o postare pe X.

Afirmațiile premierului polonez vine la puțin timp după ce președintele francez Emmanuel Macron a anunțat, luni, că Franța va permite desfășurarea temporară a aeronavelor sale purtătoare de arme nucleare în țări aliate, ca parte a noii sale strategii nucleare.

Președintele francez a precizat, într-un discurs ținut la o bază submarină din Bretania, că au început deja discuții cu Marea Britanie, Germania, Polonia, Țările de Jos, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca, notează TVP World.

Liderii europeni și-au exprimat tot mai des îndoielile cu privire la angajamentele SUA de a contribui la apărarea Europei în cadrul așa-numitei „umbrele nucleare”, o politică menită de mult timp să asigure că aliații — în special membrii NATO — ar fi protejați de forțele nucleare americane în cazul unei amenințări.

Franța este singura putere nucleară din Uniunea Europeană.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: varsovia aliati nucleara
