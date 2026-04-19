Alternativă la Ormuz: Șeful AIEA propune construcția unui oleoduct între Irak și Turcia

„Cred că un oleoduct Basra–Ceyhan ar putea fi extrem de atractiv și un proiect foarte important atât pentru Irak și Turcia, cât și pentru securitatea aprovizionării regionale, în special din perspectiva Europei”, a declarat Birol într-un interviu acordat publicației Hürriyet. „De asemenea, cred că problema finanțării poate fi depășită. Acum este momentul potrivit”.

Iranul a reintrodus sâmbătă restricții asupra traficului naval în Strâmtoarea Ormuz, la mai puțin de 24 de ore după ce anunțase redeschiderea rutei pentru navele comerciale.

Irakul depinde de Strâmtoarea Ormuz pentru exporturile de petrol din portul Basra, din Golf. Zona concentrează unele dintre cele mai mari rezerve de țiței din lume și generează circa 90% din exporturile petroliere ale țării, a explicat Birol.

„Vaza a fost spartă o dată și este foarte greu de reparat”, a spus acesta, referindu-se la Strâmtoarea Ormuz. Un nou oleoduct „este o necesitate pentru Irak și o oportunitate pentru Turcia. Este, totodată, o oportunitate majoră pentru Europa în ceea ce privește securitatea aprovizionării. Cred că ar trebui tratat ca un proiect strategic”.

Pentru realizarea proiectului este necesar un acord politic între Turcia și Irak, „ceea ce cred că este realizabil”, a mai spus Birol, adăugând că finanțarea ar putea beneficia și de sprijin european.

Turcia a propus deja extinderea oleoductului turco-irakian dintre Ceyhan și câmpurile petroliere din Kirkuk, către sud, în cadrul unui proiect mai amplu de coridor comercial de miliarde de dolari, care ar urma să lege portul Faw din provincia Basra de teritoriul turc.

Separat, Turcia, Siria și Iordania au convenit recent modernizarea infrastructurii feroviare și rutiere, cu obiectivul de a crea, în timp, un coridor între sudul Europei și Golful Persic.