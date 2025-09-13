Amazon elimină unul dintre cele mai generoase beneficii ale sale

Începând cu 1 octombrie, compania elimină programul „Prime Invitee”, care permitea membrilor Prime din afara gospodăriei lor să beneficieze de livrare gratuită.

De acum înainte, clienții vor trebui să își înscrie propriul abonament Prime pentru a beneficia de livrarea gratuită oferită de Amazon.

Amazon a confirmat modificările pe site-ul său web .

Într-o declarație pentru CNN, Amazon i-a încurajat pe clienții afectați să treacă la un program similar numit „Amazon Family”, care permite oamenilor să își împărtășească beneficiile Prime - dar numai pentru persoanele din aceeași gospodărie.

Nu este clar câți oameni au profitat de programul Prime Invitee, lansat în SUA în 2009 și care a încetat să mai accepte înscrieri în 2015. Într-un comunicat, Amazon a declarat pentru CNN că mai puțin de 1% dintre membrii Prime din SUA vor fi afectați de sfârșitul programului.

Un raport Reuters de săptămâna trecută a dezvăluit că Amazon nu și-a atins obiectivele de înscrieri în timpul evenimentului său extins Prime Day din iulie, înregistrând cu 116.000 de persoane mai puțin în cele 21 de zile premergătoare evenimentului din 15 iulie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Public, Amazon a fost optimist cu privire la eveniment. Într-un comunicat de presă din iulie, compania a declarat că evenimentul Prime Day din acest an a avut „vânzări record și mai multe articole vândute în cele patru zile”.

Amazon nu dezvăluie câți abonați din SUA are pentru programul său Prime. Cu toate acestea, o analiză terță parte realizată de Consumer Intelligence Research Partners estimează că are 197 de milioane de clienți în martie 2025.

Abonamentul Prime costă 14,99 dolari pe lună sau 139 dolari pe an. Ultima creștere de preț a avut loc în 2022 .

(sursa: Mediafax)