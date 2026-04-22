Ambasadorul Rusiei la Roma a fost convocat, după ce Meloni a fost insultată la televiziunea rusă

Anunțul a fost făcut marți de ministrul italian de Externe, Antonio Tajani care a spus că reprezentantul Rusiei în Italia a fost convocat. Diplomatul urmează să dea explicații în legătură cu declarațiile „foarte grave și insultătoare” făcute de prezentatorul Vladimir Soloviov la adresa premierului italian.

Printre apelativele utilizate de Soloviov pentru a o caracteriza pe șefa guvernului de la Roma, se numără: „o rușine pentru rasa umană”, „o bestie sălbatică” și „o idioată cu acte”, relatează AFP.

De asemenea, acesta a acuzat-o că și-ar fi trădat alegătorii și aliații politici, făcând referire inclusiv la președintele american, Donald Trump.

„Această Meloni este o creatură fascistă care și-a trădat alegătorii, pentru că a candidat cu sloganuri complet diferite. Trădare este al doilea prenume al ei, l-a trădat chiar și pe Trump, căruia îi jurase anterior credință”, mai spunea Soloviov.

În replică, biroul Giorgiei Meloni a transmis că astfel de atacuri nu vor schimba direcția Italiei. „Prin însăși natura sa, un propagandist zelos al regimului nu poate da nimănui lecții despre consecvență sau libertate. Dar aceste caricaturi cu siguranță nu ne vor face să schimbăm cursul. Avem o singură busolă: interesele Italiei. Și vom continua să o urmăm cu mândrie, spre marea supărare a propagandiștilor de toate felurile”, a transmis biroul.

Tot spectrul politic italian s-a unit pentru a condamna insultele prezentatorului rus.

Relațiile dintre Italia și Rusia s-au răcit considerabil după ce Moscova a început Războiul împotriva Ucrainei, în februarie 2022.

