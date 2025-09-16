Ofiţeri americani, spectatori la exercițiile militare ruso-belaruse

x close
16 Sep 2025   •   10:30
Sursa foto: Zapad 2025

Ofiţeri ai armatei SUA au asistat luni la exerciţiile strategice comune ale Rusiei şi Belarusului, „Zapad-2025”. „Cine ar fi crezut cum va începe dimineaţa unei alte zile a exerciţiului Zapad-2025?", se arată într-un comunicat al Ministerului belarus al Apărării, menţionând prezenţa americanilor printre reprezentanţii a 23 de ţări, inclusiv alte două state membre NATO - Turcia şi Ungaria.

Înregistrările video arată ofiţerii americani salutându-l pe ministrul belarus al Apărării, Viktor Khrenin, și refuzând să vorbească cu presa.

Participarea americanilor este interpretată ca un semn al apropierii relaţiilor dintre Washington şi Minsk, aliat tradiţional al Moscovei.

Într-un context diplomatic paralel, John Coale, reprezentant al preşedintelui Donald Trump, a vizitat săptămâna trecută Belarusul, obţinând eliberarea a 52 de deţinuţi politici și jurnalişti. Trump urmăreşte consolidarea dialogului cu Lukaşenko, în eforturi de mediere a războiului din Ucraina.

Conform Ministerul Apărării de la Moscova, exerciţiul, început pe 12 septembrie, urmăreşte îmbunătăţirea coordonării militare în cazul unui atac asupra Rusiei sau Belarusului.

Subiecte în articol: Zapad 2025 belarus rusia exercitii militare
