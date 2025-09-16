Ofiţeri americani, spectatori la exercițiile militare ruso-belaruse

Înregistrările video arată ofiţerii americani salutându-l pe ministrul belarus al Apărării, Viktor Khrenin, și refuzând să vorbească cu presa.

Participarea americanilor este interpretată ca un semn al apropierii relaţiilor dintre Washington şi Minsk, aliat tradiţional al Moscovei.

Într-un context diplomatic paralel, John Coale, reprezentant al preşedintelui Donald Trump, a vizitat săptămâna trecută Belarusul, obţinând eliberarea a 52 de deţinuţi politici și jurnalişti. Trump urmăreşte consolidarea dialogului cu Lukaşenko, în eforturi de mediere a războiului din Ucraina.

Conform Ministerul Apărării de la Moscova, exerciţiul, început pe 12 septembrie, urmăreşte îmbunătăţirea coordonării militare în cazul unui atac asupra Rusiei sau Belarusului.