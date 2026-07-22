Cât i-a costat până acum pe americani războiul cu Iranul

Hegseth a prezentat noua estimare în cadrul unei audieri tensionate în Comisia pentru Credite a Senatului, unde republicanii încearcă să promoveze un pachet bugetar de aproximativ 95 de miliarde de dolari destinat finanțării armatei, dar și altor priorități ale administrației Trump.

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„Fără aceste fonduri, ne confruntăm cu deficite critice”, a declarat Hegseth, potrivit AP, calificând finanțarea suplimentară drept „urgentă și necesară”. El a susținut că aceasta, alături de bugetul de 1.500 de miliarde de dolari propus de Trump pentru apărare, reprezintă „o investiție fără precedent în armata americană”.

Audierile au fost întrerupte în repetate rânduri de protestatari, la câteva zile după ce Pentagonul a anunțat moartea altor trei militari americani în conflictul cu Iranul. Potrivit Departamentului Apărării, bilanțul victimelor în rândul militarilor americani a ajuns la 17 morți, iar peste 100 au fost răniți de la începutul lunii iulie.

Democrații au criticat solicitarea de fonduri suplimentare și strategia administrației Trump în conflictul cu Iranul. Senatoarea Patty Murray, principalul democrat din comisie, a avertizat că Statele Unite riscă să intre într-un „nou război fără sfârșit”.

„Acest război scapă din nou de sub control”, a declarat Murray. Ea a remarcat că Trump a afirmat în repetate rânduri că un acord cu Iranul este iminent și că războiul se va încheia curând, însă acum solicită încă 70 de miliarde de dolari pentru continuarea operațiunilor.

La rândul său, senatoarea democrată Jeanne Shaheen a pus sub semnul întrebării necesitatea unor noi fonduri, afirmând că Pentagonul nu a cheltuit încă aproximativ jumătate din cele 150 de miliarde de dolari aprobate anul trecut de Congres pentru apărare.

Hegseth a răspuns că fondurile rămase vor fi utilizate până la sfârșitul actualului exercițiu fiscal, în luna septembrie.

În timpul audierii, mai mulți senatori republicani au cerut explicații și privind situația din Strâmtoarea Hormuz, rută strategică pentru transportul mondial de petrol, în contextul temerilor că Iranul ar putea restricționa traficul maritim. Șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, a refuzat să speculeze asupra unui astfel de scenariu, ceea ce a atras criticile unor senatori.

Pachetul bugetar propus de republicani prevede 60 de miliarde de dolari pentru finanțarea războiului cu Iranul și alte 12 miliarde de dolari pentru alte priorități din domeniul securității naționale. Documentul mai include câte 10 miliarde de dolari pentru sprijinirea fermierilor afectați de tarifele comerciale impuse de administrația Trump și pentru modificări ale legislației electorale, inclusiv introducerea unor noi cerințe privind identificarea alegătorilor.

Casa Albă a cerut Congresului să adopte pachetul bugetar „fără modificări” și cât mai rapid.

Potrivit unui sondaj AP-NORC, majoritatea americanilor continuă să dezaprobe modul în care președintele Donald Trump gestionează conflictul cu Iranul. În același timp, creșterea prețurilor la carburanți, pe fondul perturbării transportului de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, și consumul ridicat de muniție al armatei americane au amplificat presiunile asupra administrației.

În această săptămână, Senatul urmează să dezbată o nouă rezoluție privind limitarea competențelor președintelui de a continua războiul fără aprobarea Congresului. Camera Reprezentanților a adoptat deja o măsură similară, susținută de democrați și de câțiva republicani, însă niciuna dintre inițiative nu a fost aprobată până acum de ambele camere ale Congresului.

(sursa: Mediafax)