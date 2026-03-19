Analiză sau profeție? Ce spune „Nostradamusul chinez” despre războiul Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului

Acesta a devenit cunoscut prin canalul său „Predictive History”, care a adunat milioane de urmăritori pe YouTube, unde publică frecvent analize și previziuni politice.

Predicții adeverite

Popularitatea sa a crescut după ce, în mai 2024, a formulat mai multe predicții, dintre care unele ar fi fost confirmate ulterior, inclusiv revenirea la putere a lui Donald Trump, în pofida faptului că la vremea respectivă majoritatea analiștilor aveau păreri contrare.

Aceste afirmații au contribuit astfel la consolidarea reputației sale de „analist profetic”, comparat adesea cu Nostradamus.

Însă părerile sale nu se bazează pe previziuni abstracte, dovedind de fapt o bună cunoaștere și înțelegere a istoriei și relațiilor geopolitice.

Cum se va încheia războiul din Iran?

El a susținut anterior că un război între Statele Unite și Iran este inevitabil, dar și că americanii îl vor pierde.

Profesorul chinez își argumentează poziția printr-o serie de factori strategici, printre care geografia Iranului, care ar face dificilă o eventuală ocupație militară, dimensiunea populației și nivelul ridicat de pregătire militară. În opinia sa, un astfel de conflict ar avea caracteristicile unui război de uzură.

De asemenea, Jiang face referire la posibile implicații economice globale, menționând rolul strategic al rutelor comerciale din regiune și vulnerabilitatea acestora, inclusiv în contextul Strâmtorii Ormuz, un punct-cheie pentru transportul de energie la nivel mondial, potrivit dcnews.ro.

Analizele sale nu coincid astfel cu pozițiile analiștilor mainstream, motiv pentru care sunt contracarate ca fiind speculaive și personale, în pofida profunzimii și veridicității explicațiilor sale.