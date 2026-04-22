AI-ul american schimbă piața muncii din Europa: salarii uriașe și luptă pentru talente

Exodul talentelor tech: cum OpenAI și Anthropic pun presiune pe Europa

Expansiunea agresivă a giganților americani din inteligența artificială, precum Anthropic și OpenAI, pune presiune pe ecosistemul tech european. Londra devine noul epicentru al competiției globale pentru specialiști AI, iar startup-urile locale sunt forțate să crească rapid salariile și pachetele de beneficii pentru a nu pierde talentele în fața ofertelor de sute de mii de lire sterline și a acțiunilor cu potențial de milioane.

Londra devine câmpul de bătălie al industriei AI globale

Companiile americane de inteligență artificială accelerează extinderea în Europa, iar Londra este în centrul acestei strategii. Anthropic pregătește deschiderea unui nou sediu capabil să găzduiască aproximativ 800 de angajați, o creștere semnificativă față de echipa actuală de circa 200 de persoane din Marea Britanie.

În paralel, OpenAI a deschis primul său birou permanent în Londra, consolidând astfel competiția directă pentru talentul european.

Zona King’s Cross devine un hub strategic pentru industria AI, găzduind deja nume mari precum Google DeepMind și Meta, alături de startup-uri emergente precum Synthesia și Wayve.

Salarii de până la 630.000 de lire și pachete de milioane din acțiuni

Unul dintre factorii care destabilizează piața muncii din Europa este diferența majoră de compensare între companiile americane și cele europene.

Anthropic oferă pentru inginerii din Londra salarii care pot ajunge la 630.000 de lire sterline anual, un nivel greu de egalat de majoritatea startup-urilor europene.

Pe lângă salarii, modelul de compensare include acțiuni. Compania a planificat o vânzare internă de acțiuni de până la 6 miliarde de dolari la o evaluare de 350 de miliarde de dolari, ceea ce ar putea transforma mulți angajați în milionari.

În plus, evaluările recente vehiculate în piață pentru Anthropic au ajuns chiar la 800 de miliarde de dolari, alimentând un val puternic de interes din partea investitorilor.

Presiune uriașă pe startup-urile europene

Investitorii avertizează că startup-urile din Europa vor fi obligate să își regândească strategiile de retenție a talentelor.

„Va exista o presiune clară pe salariile din Marea Britanie, iar companiile mici trebuie să fie pregătite să concureze cu aceste pachete uriașe”, afirmă Dinika Mahtani, partener la Cherry Ventures.

Totuși, nu doar banii contează. Mulți experți consideră că atracția de a lucra într-o companie cu potențial „de generație” și posibilitatea de a deține acțiuni valoroase rămâne un factor decisiv pentru specialiștii AI.

Europa încearcă să țină pasul: Mistral și ambițiile locale

Pe continent, unul dintre puținele nume majore din zona modelelor fundamentale este Mistral AI, evaluat recent la aproximativ 14 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, diferența față de giganții americani este uriașă, iar Europa rămâne în dezavantaj în cursa capitalului și a infrastructurii AI.

Extindere strategică și competiție pentru „vibe coding”

Anthropic nu se limitează doar la recrutare, ci explorează și noi segmente de piață. Compania ar dezvolta un competitor pentru platformele europene de tip „vibe coding”, inclusiv pentru startup-uri precum Lovable.

Această direcție reflectă o tendință clară: marile companii AI nu mai vor doar să furnizeze modele, ci să controleze întreaga experiență de dezvoltare software.

Impact pe termen lung: o nouă generație de fondatori AI

Experții din industrie consideră că această expansiune americană în Europa ar putea avea și efecte pozitive pe termen lung.

Conform investitorilor, angajații formați în aceste companii vor deveni viitori fondatori de startup-uri AI, contribuind la apariția unei noi generații de companii europene.

Acest fenomen a mai fost observat anterior în industria semiconductorilor, unde prezența marilor corporații a dus ulterior la apariția unor jucători locali importanți precum ARM.

Infrastructură, suveranitate AI și viitorul Europei

Guvernele europene încearcă să răspundă acestei presiuni prin politici de „AI suveran”, în special în Marea Britanie, unde autoritățile au discutat chiar atragerea de investiții directe din partea Anthropic, potrivit TechFundingNews.

Totuși, rămâne incert dacă aceste companii vor construi infrastructură proprie în Europa, inclusiv centre de date, așa cum au început să facă în Statele Unite.

În același timp, NVIDIA și alte companii de infrastructură AI continuă să joace un rol crucial în alimentarea acestei expansiuni globale.