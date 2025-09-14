Aproape 14 milioane de alegători votează în alegerile locale din Renania de Nord-Westfalia

x close
de Redacția Jurnalul    |    14 Sep 2025   •   12:40
Sursa foto: Hepta

Aproximativ 13,7 milioane de alegători din vestul Germaniei sunt chemaţi la urne duminică pentru alegerile locale din Renania de Nord-Westfalia, cel mai populat land al Germaniei, informează dpa.

Scrutinul va stabili cine va lua decizii la nivel local şi municipal în următorii cinci ani. Secţiile de votare s-au deschis la ora 8:00 (06:00 GMT).

Cancelarul Friedrich Merz a promis că va examina cu mare atenţie rezultatele votului de duminică şi va trage concluzii cu privire la ceea ce vor însemna acestea pentru politica regională şi naţională.

Aproximativ 20.000 de mandate sunt puse în joc, în consiliile locale din 396 de oraşe şi municipalităţi, 31 de districte şi Parlamentul Regional Ruhr, care reprezintă zona industrială Ruhr a Germaniei.

Vor fi aleşi primari, consilieri districtuali, consilii orăşeneşti şi municipale, şi consilii districtuale.

Scrutinul local din cel mai populat land federal al Germaniei reprezintă ultimele alegeri majore din acest an în Germania şi este considerat primul test politic al opiniei publice după alegerile federale anticipate din februarie.

Din 1999, Uniunea Creştin-Democrată (CDU) de centru-dreapta a câştigat cu regularitate cele mai multe voturi la nivel de land în alegerile locale din Renania de Nord-Westfalia.

De asemenea, CDU a câştigat alegerile locale anterioare din 2020 cu 34,3%, fiind urmată de Partidul Social-Democrat (SPD) de centru-stânga cu 24,3%. Verzii au obţinut cel mai bun rezultat al lor cu 20% şi au câştigat primele trei posturi de primar în acest land - la Aachen, Bonn şi Wuppertal.

Alternativa pentru Germania (AfD), de extremă dreapta, a obţinut 5,1%, iar Democraţii Liberi (FDP) 5,6%. Partidul Die Linke (Stânga) a obţinut 3,8%. Experţii în sondaje electorale se aşteaptă la rezultate semnificativ mai mari pentru AfD de data aceasta.

AGERPRES

Subiecte în articol: Renania de Nord-Westfalia alegeri alegatori
