Arma chimică interzisă din Primul Război Mondial folosită în Georgia. Protestatarii au arsuri

Substanța numită „camite”, folosită de armata franceză în 1914-1918, a provocat arsuri ale pielii, dificultăți de respirație și vărsături care au persistat săptămâni întregi la manifestanții din Tbilisi, Georgia.

Demonstranții împotriva guvernului georgian s-au confruntat cu simptome severe după ce au fost pulverizați cu tunuri de apă în capitala Tbilisi. „Se simțea apa arzând”, a declarat unul dintre protestatari. Acesta a descris o senzație care nu putea fi îndepărtată prin spălare.

Protestele au izbucnit pe 28 noiembrie 2024. Partidul de guvernământ a anunțat suspendarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Obiectivul integrării europene este consacrat în constituția Georgiei.

Poliția georgiană a intervenit folosind tunuri de apă, spray cu piper și gaz CS. Însă dovezile adunate de BBC World Service indică utilizarea unui agent chimic interzis - „camite”. Substanța a fost folosită de Franța împotriva Germaniei în Primul Război Mondial.

Substanța a fost scoasă din circulație în anii 1930 din cauza efectelor pe termen lung. Gazul CS a devenit înlocuitorul său.

Dr. Konstantine Chakhunashvili, pediatru prezent la demonstrații, a făcut un studiu asupra a aproape 350 de protestatari. Aproape jumătate au raportat efecte secundare. Acestea au persistat peste 30 de zile: dureri de cap, oboseală, tuse, dificultăți de respirație și vărsături.

Examinarea a 69 de manifestanți a relevat anomalii în semnalele electrice ale inimii. Studiul a fost acceptat pentru publicare de Toxicology Reports, o revistă internațională.

Lasha Shergelashvili, fost șef al departamentului de armament al poliției anti-revoltă, declară că i s-a cerut să testeze acest compus în 2009. Efectele erau diferite de gazul lacrimogen obișnuit. El și cei 15-20 colegi nu au putut respira liber nici după spălarea cu bicarbonat de sodiu.

Shergelashvili spune că a recomandat să nu se folosească substanța. Totuși, vehiculele cu tunuri de apă erau încărcate cu acest produs până în 2022, când și-a dat demisia și a părăsit țara.

Din Ucraina, unde locuiește acum, fostul ofițer declară că a bănuit imediat utilizarea aceluiași compus când a văzut imaginile protestelor din 2024. Colegii care încă lucrează în poliție i-au confirmat suspiciunile.

Un alt fost ofițer de rang înalt a confirmat pentru BBC că substanța din 2009 este identică cu cea folosită în noiembrie-decembrie 2024.

Ministerul Afacerilor Interne din Georgia a refuzat să identifice substanța chimică utilizată. A declarat că concluziile investigației BBC sunt „absurde” și că poliția a acționat legal ca răspuns la „acțiunile ilegale ale unor criminali brutali”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)