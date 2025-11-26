O țară neutră ar putea introduce serviciul militar obligatoriu pentru bărbați și femei

Alegătorii elvețieni vor fi chemați duminică la urne pentru a decide în privința reformei serviciului militar și a impozitării marilor averi. Prin referendum se propune înlocuirea actualului model de serviciu militar cu unul obligatoriu pentru toți, inclusiv pentru femei. De aceea, problema drepturilor femeilor a ajuns în centrul dezbaterilor dintre susținătorii și oponenții proiectului, potrivit Le Figaro.

„Inițiativa privind serviciul civil” a obținut inițial un sprijin semnificativ, dar acesta s-a erodat în ultimele săptămâni. Cel mai recent sondaj realizat de gfs.bern arată că 64% dintre respondenți se opun ideii. Comitetul din spatele inițiativei susține că obligativitatea serviciului național pentru fiecare cetățean elvețian, indiferent de sex, în armată sau într-un rol civil, la alegerea fiecăruia, ar consolida coeziunea socială.

Totuși, Guvernul și Parlamentul elvețian au îndemnat alegătorii să respingă ambele propuneri, argumentând că acestea ar amenința economia elvețiană. Noul sistem ar dubla costul cu militarii, a transmis Executivul. Sistemul existent prevede cel puțin patru luni de serviciu militar, urmate de cursuri de perfecționare care durează câteva săptămâni, timp de un deceniu.

În aceeași zi, alegătorii vor decide dacă se vor impune noi taxe asupra celor mai bogați cetățeni pentru a finanța lupta împotriva schimbărilor climatice. Propunerea, înaintată de Tinerii Socialiști din Elveția, prevede o taxă de succesiune de 50% pentru sumele care depășesc 50 de milioane de franci elvețieni (53,5 milioane de euro), ceea ce ar afecta aproximativ 2.500 de gospodării. Grupul estimează că această taxă ar genera șase miliarde de franci elvețieni anual, ceea ce ar putea finanța o tranziție ecologică prin proiecte precum renovări de clădiri, dezvoltarea energiilor regenerabile și extinderea transportului public. Sondajele arată că și această propunere va fi respinsă de alegători.

În cadrul sistemului elvețian de democrație directă, 100.000 de semnături sunt suficiente pentru a supune practic orice întrebare votului popular. Elvețienii sunt consultați în mod regulat pe o gamă largă de subiecte la nivel federal, cantonal și municipal.

