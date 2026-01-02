Asigurările de sănătate din SUA se vor scumpi cu 114%

Creditele fiscale sporite, care au contribuit la reducerea costului asigurării de sănătate pentru marea majoritate a persoanelor înscrise în Legea privind îngrijirea medicală accesibilă (ACA, cunoscută și sub numele de „Obamacare”), au expirat peste noapte, cimentând costuri mai mari pentru sănătate pentru milioane de oameni din Statele Unite la începutul noului an, potrivit France24.

Schimbarea afectează o parte diversă a populației care nu își primește asigurare de sănătate de la un angajator și nu se califică pentru Medicaid sau Medicare – un grup care include mulți lucrători independenți, proprietari de mici afaceri, fermieri și crescători de animale.

În medie, cei peste 20 de milioane de înscriși subvenționați în programul Affordable Care Act vor înregistra o creștere a costurilor primelor de asigurare cu 114% în 2026, potrivit unei analize realizate de organizația non-profit de cercetare în domeniul sănătății KFF.

Subvențiile au fost acordate pentru prima dată persoanelor înscrise în Legea privind îngrijirea medicală accesibilă (Affordable Care Act) în 2021, ca măsură temporară pentru a ajuta rezidenții americani să treacă peste pandemia de Covid-19.

Democrații aflați la putere la acea vreme le-au prelungit apoi, amânând data de expirare până la începutul anului 2026. Unele persoane înscrise cu venituri mici au primit asistență medicală fără prime, iar persoanele cu venituri mari au plătit nu mai mult de 8,5% din venitul lor. De asemenea, a fost extinsă eligibilitatea pentru persoanele din clasa de mijloc.

Democrații au impus o blocare a guvernului timp de 43 de zile din cauza acestei probleme, cerând prelungirea subvențiilor pentru sănătate înainte de a ajunge la un nou buget republican. Unii republicani au cerut, de asemenea, o soluție bipartizană pentru a-și salva aspirațiile politice pentru 2026, având în vedere popularitatea ACA - două treimi dintre americani sunt în favoarea sistemului, potrivit KFF.

Însă, deși republicanii din Congres au recunoscut că problema trebuie abordată, au refuzat să o supună la vot până la sfârșitul anului. Un vot în Cameră, așteptat în ianuarie, ar putea oferi o altă șansă, dar succesul este departe de a fi garantat.

Analiștii din domeniul sănătății au prezis că expirarea subvențiilor îi va determina pe mulți dintre cei 24 de milioane de înscriși în Legea privind îngrijirea medicală accesibilă – în special pe americanii mai tineri și mai sănătoși – să renunțe complet la asigurarea medicală.

