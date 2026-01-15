Noi brutalități în Minneapolis. Un ofițer federal a împușcat un bărbat în picior

Strada din apropierea locului împușcăturilor a fost umplută de fum, în timp ce ofițerii federali și protestatarii s-au confruntat. Un grup de ofițeri care purtau măști de gaze și căști au tras cu gaze lacrimogene și grenade într-o mică mulțime, în timp ce protestatarii au aruncat cu bulgări de zăpadă și au scandat „Străzile noastre”, transmite AP.

Astfel de scene au devenit frecvente pe străzile din Minneapolis de când un agent de imigrări a împușcat-o mortal pe Renee Good pe 7 ianuarie. Agenții au tras în oameni din mașini și din case și au fost confruntați de martori furioși care le cer ofițerilor să își strângă bagajele și să plece.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a anunțat într-un comunicat pe platforma de socializare X că ofițerii federali de aplicare a legii au oprit o persoană din Venezuela care se afla ilegal în SUA. Persoana a plecat cu mașina și s-a izbit de o altă mașină parcată înainte de a o lua pe jos, a precizat DHS.

După ce ofițerii au ajuns la bărbat, alte două persoane au sosit dintr-un apartament din apropiere și toate trei au început să-l atace pe ofițer, potrivit DHS.

„Temându-se pentru viața și siguranța sa în timp ce era atacat de trei indivizi, ofițerul a tras un foc defensiv pentru a-și apăra viața”, a declarat DHS.

Cele două persoane care au ieșit din apartament sunt în arest, a precizat acesta.

Împușcăturile au avut loc la aproximativ 7,2 kilometri nord de locul unde a fost ucis Good.

(sursa: Mediafax)