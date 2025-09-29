Atac la biserica mormonă din Michigan: cel puțin patru oameni au murit, opt au fost răniți

Incidentul a avut loc duminică în timpul unei slujbe la care participau sute de persoane. Suspectul a fost identificat drept Thomas Jacob Sanford, în vârstă de 40 de ani. El este un fost pușcaș marin care a fost împușcat mortal de polițiști la scurt timp după atac, potrivit AP.

FBI-ul a preluat ancheta și tratează incidentul drept un „act de violență țintită”. În camioneta suspectului au fost descoperite dispozitive explozive, însă nu este clar dacă au fost folosite.

Clădirea bisericii a ars ore întregi, iar echipele de intervenție caută în ruine posibile noi victime. Una dintre persoanele rănite se află în stare critică.

Atacul survine la o zi după moartea lui Russell M. Nelson, președintele de 101 ani al Bisericii LDS, și este al doilea atac armat în masă din SUA în mai puțin de 24 de ore.

(sursa: Mediafax)