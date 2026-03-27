Atac cibernetic pe site-urile Comisiei Europene. Hackerii ar fi sustrase date

Comisia Europeană a anunțat că investighează un atac cibernetic care a avut loc în această săptămână, marți, și care a vizat site-urile sale web.

Comisia Europeană a menționat că a luat „măsuri imediate” pentru contracararea atacului, care a vizat infrastructura de cloud computing utilizată de Comisie pentru gestionarea platformei Europa.eu, unde se află site-urile web ale Comisiei, Parlamentului European, Consiliului UE și ale altor instituții ale UE.

„Concluziile preliminare ale anchetei noastre în curs sugerează că au fost sustrase date de pe aceste site-uri web”, a anunțat Comisia, adăugând că „reacția sa rapidă” a limitat atacul și a evitat întreruperile site-urilor web, potrivit Euractiv.

Pe de altă parte, Comisia anunță că sistemele sale interne nu au fost afectate în urma atacului.

Momentan, este neclar cine se află în spatele atacului.

Potrivit POLITICO, instituția a anunțat că urmează să contacteze instituțiile UE care ar fi putut fi afectate și că va continua să monitorizeze situația și va analiza ulterior ce s-a întâmplat pentru a-și consolida protecția cibernetică în viitor.

(sursa: Mediafax)