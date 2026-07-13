Atac fără precedent asupra presei: Trump trimite agenți FBI la ușa jurnaliștilor de la „The New York Times”

Mai mulți jurnaliști ai prestigiosului ziar „The New York Times” au primit citații, prin care sunt obligați să depună mărturie în fața unui mare juriu federal, după ce au publicat informații despre vulnerabilitățile de securitate ale noului „Air Force One”, aeronava Boeing 747-8 donată de Qatar președintelui american.

În unele cazuri, citațiile au fost înmânate chiar la domiciliile reporterilor de către agenți federali, un gest pe care publicația l-a calificat drept o încercare de intimidare a presei și de descurajare a jurnalismului de investigație.

Potrivit „The New York Times”, administrația Trump a emis, la sfârșitul săptămânii trecute, citații pentru reporterii Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager și Eric Schmitt, solicitându-le să se prezinte miercuri în fața unui mare juriu federal din Manhattan.

Documentele nu oferă aproape niciun detaliu despre anchetă, menționând doar că mărturia este solicitată „în legătură cu o presupusă încălcare a legislației penale federale”.

Cei patru jurnaliști relataseră miercurea trecută că Donald Trump a plecat din Turcia la bordul vechiului „Air Force One”, după ce „Secret Service” ar fi recomandat această măsură din motive de securitate.

O zi mai târziu, publicația a dezvăluit că noul „Air Force One”, un Boeing 747-8 primit din partea Qatarului, nu dispune de unele dintre sistemele avansate de protecție instalate pe actuala aeronavă prezidențială, inclusiv de capabilități antirachetă.

Ambele articole s-au bazat pe surse care au vorbit sub protecția anonimatului despre aspecte sensibile privind securitatea națională.

Înainte ca primul articol să fie publicat, un înalt oficial al Biroului Federal de Investigații (FBI) a contactat un reporter și un editor coordonator ai publicației, cerând ca materialul să fie amânat pe motiv că ar afecta securitatea națională.

Potrivit ziarului, oficialul a refuzat să explice în ce constă riscul invocat și a solicitat, de asemenea, ca „The New York Times” să își dezvăluie sursele. Publicația a refuzat.

„Un act de obrăznicie revoltătoare”

Conducerea ziarului a condamnat ferm acțiunile administrației.

„Prezența unor agenți federali ai forțelor de ordine la ușa reporterilor unei publicații ar trebui să șocheze conștiința oricărui american care crede în Constituție și în libertatea presei pe care aceasta o protejează”, a declarat David McCraw, consilier juridic principal al redacției.

Acesta a calificat citațiile drept „un act de o obrăznicie revoltătoare”, susținând că scopul lor este intimidarea jurnaliștilor și împiedicarea publicului de a afla informații despre activitatea propriului guvern.

Departamentul Justiției respinge însă aceste acuzații. Într-o declarație transmisă sâmbătă, purtătoarea de cuvânt, Emily Covington, a afirmat că „jurnaliștii nu sunt țintele anchetei, ci persoanele care divulgă informații clasificate”.

„Apreciem rolul important pe care îl joacă presa, însă Departamentul Justiției are responsabilitatea de a se asigura că persoanele cărora le sunt încredințate secretele naționale respectă legea”, a declarat aceasta, adăugând că este firesc să existe tensiuni între protejarea secretelor de stat și libertatea presei.

Citațiile au fost emise de Jay Clayton, procurorul federal din Manhattan și unul dintre apropiații lui Donald Trump, nominalizat recent de președinte pentru funcția de director al Serviciului Național de Informații.

Nu este pentru prima dată când administrația Trump încearcă să oblige jurnaliști să depună mărturie în anchete privind scurgerile de informații clasificate.

La începutul acestui an, Departamentul Justiției a emis citații similare pentru reporteri ai „The Wall Street Journal” și „The Washington Post”, însă le-a retras după ce ambele publicații au contestat măsura în instanță.

Casa Albă ridică miza războiului cu mass-media

Investigațiile privind divulgarea de informații clasificate nu sunt o noutate în Statele Unite și au fost inițiate atât de administrații democrate, cât și republicane.

Experții în libertatea presei atrag însă atenția că încercările de a-i obliga pe jurnaliști să depună mărturie sau să își dezvăluie sursele reprezintă o măsură excepțională, cu un puternic efect de intimidare asupra activității reprezentanților mass-media.

În ianuarie, agenți FBI au percheziționat locuința jurnalistei Hannah Natanson, de la „The Washington Post”, în cadrul unei anchete privind gestionarea unor documente clasificate de către un contractor guvernamental.

Anchetatorii au confiscat telefoane mobile, laptopuri și un ceas inteligent, după ce jurnalista petrecuse luni întregi documentând articole despre planurile administrației Trump de reducere a aparatului federal.

În paralel, confruntarea dintre Donald Trump și „The New York Times” se poartă deja și în instanță. Anul trecut, președintele a dat în judecată publicația, acuzând-o de defăimare și de încercarea de a-i afecta candidatura la alegerile din 2024.

La rândul său, ziarul a deschis mai multe procese contra administrației, contestând restricțiile impuse reporterilor care relatează despre activitatea Pentagonului, precum și reducerea accesului acestora în sediul Departamentului Apărării.

În luna mai, Comisia pentru Egalitatea Șanselor în Ocuparea Forței de Muncă (EEOC) a acționat în instanță „The New York Times”, acuzând compania de discriminare la locul de muncă.

Publicația a răspuns vineri printr-o cerere reconvențională, susținând că procesul reprezintă un act de represalii pentru modul în care a relatat despre președinția lui Trump și, de asemenea, că acesta încalcă drepturile garantate de Primul Amendament al Constituției Statelor Unite.

Dincolo de disputa privind noul „Air Force One”, cazul deschide o confruntare cu implicații mult mai largi: până unde poate merge guvernul american în investigarea scurgerilor de informații fără a afecta libertatea presei și protecția surselor jurnalistice.

Pentru criticii administrației Trump, citațiile reprezintă cel mai agresiv semnal de până acum că relația dintre Casa Albă și presa independentă a intrat într-o fază în care instrumentele justiției federale sunt folosite într-o confruntare politică ce depășește cu mult cazul unui avion prezidențial.