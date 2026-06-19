Cadou de lux pentru Trump: Noul Air Force One, donat de Qatar Statelor Unite

"Proaspăt vopsit în noile culori roşu, alb şi albastru şi dotat cu cele mai recente modificări aduse de guvern, avionul a intrat în serviciu" pentru preşedinte, au anunţat Forţele aeriene ale SUA într-un comunicat, în timp ce jurnalişti care îl însoţeau pe Donald Trump au publicat, de asemenea, imagini cu avionul într-un hangar al unei baze aeriene din apropierea Washingtonului, scrie AGERPRES