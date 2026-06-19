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Cadou de lux pentru Trump: Noul Air Force One, donat de Qatar Statelor Unite

de Redacția Jurnalul    |    19 Iun 2026   •   22:55
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Cadou de lux pentru Trump: Noul Air Force One, donat de Qatar Statelor Unite
X: Noul Air Force One a intrat în serviciu

Armata aerului americană a anunţat vineri că a primit noul avion prezidenţial Air Force One, donat de Qatar, şi a dezvăluit primele imagini ale acestui Boeing 747 larg modificat care a suscitat discuţii de ordin etic şi de securitate, potrivit AFP.

"Proaspăt vopsit în noile culori roşu, alb şi albastru şi dotat cu cele mai recente modificări aduse de guvern, avionul a intrat în serviciu" pentru preşedinte, au anunţat Forţele aeriene ale SUA într-un comunicat, în timp ce jurnalişti care îl însoţeau pe Donald Trump au publicat, de asemenea, imagini cu avionul într-un hangar al unei baze aeriene din apropierea Washingtonului, scrie AGERPRES

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Subiecte în articol: air force one
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