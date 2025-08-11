Și Australia declară că va recunoaște un stat palestinian

Prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că guvernul său va recunoaște un stat palestinian la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite de la New York, luna viitoare.

„O soluție cu două state este cea mai bună speranță a umanității de a rupe ciclul violenței în Orientul Mijlociu și de a pune capăt conflictului, suferinței și foametei din Gaza”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă după o reuniune a cabinetului din Canberra.

Anunțul Australiei urmează celor similare făcute în ultimele săptămâni de Marea Britanie, Franța și Canada. Deși sunt în mare măsură simbolice, acestea indică o schimbare globală mai amplă împotriva politicilor Israelului în Gaza, unde Organizația Națiunilor Unite și alții spun că oamenii mor de malnutriție și foamete după luni de ajutor limitat sau inexistent.

Albanese a declarat că poziția Australiei se bazează pe angajamentele pe care le-a primit din partea Autorității Palestiniene, inclusiv faptul că Hamas nu va avea niciun rol în viitorul stat palestinian.

(sursa: Mediafax)