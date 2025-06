TRAGEDIE! Un balon cu aer cald a căzut în Brazilia. Cel puțin opt morți

Balonul a luat foc în timpul zborului la primele ore ale dimineții, prăbușindu-se în orașul Praia Grande, potrivit departamentului de pompieri al statului.

Cel puțin opt persoane au murit.

Treisprezece supraviețuitori au fost transportați la spitalele din apropiere, au anunțat pompierii.

Hot air balloon crashes in Brazil this morning carrying 22 people 8 confirmed dead 2 survivors the hot air balloon caught fire and exploded when it hit the ground,search and rescue teams are on site. No word on the other passengers yet. pic.twitter.com/3mwOHSAHns