Un bărbat chinez de origine coreeană a fost condamnat la detenție pe viață, după ce a ucis doi frați

Tribunalul districtual Suwon, filiala Ansan, a decis condamnarea lui Cha Cheol-nam, găsit vinovat de uciderea a doi bărbați, ambii frați și de aceeași origine coreean-chineză.

Potrivit anchetei, Cha l-a ucis mai întâi pe unul dintre frați în locuința sa, apoi s-a deplasat la domiciliul celuilalt, unde l-a înjunghiat mortal.

Cha a declarat că și-a ucis victimele din furie, după ce frații au refuzat să-i înapoieze un împrumut de aproximativ 20.000 de dolari.

Două zile mai târziu, el a atacat două femeie cu vârste de 60 și 70 de ani, femeile supraviețuind atacurilor.

Instanța a subliniat caracterul planificat și violent al faptelor: „Inculpatul a pregătit crimele în detaliu, rezultatele fiind oribile”.

Procurorii au solicitat pedeapsa cu moartea, însă instanța a optat pentru detenția pe viață.

(sursa: Mediafax)