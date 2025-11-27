Bătaie generală într-un Tribunal. Polițiștii au intervenit pentru a opri lupta

Violența a izbucnit joi, la tribunalul din Évry în timpul procesului bărbatului acuzat de uciderea lui Arthur, un tânăr de 19 ani ucis în 2021 într-o încăierare în Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), a relatat un jurnalist AFP citat de Le Figaro.

Se pare că tensiunea dintre bandele rivale din Sainte-Geneviève-des-Bois și Saint-Michel-sur-Orge sunt cauza scandalului de la Tribunal.

Încăierarea a început în afara sălii de judecată, în timp ce acuzatul era interogat de instanță cu privire la evenimentele din 2021. Judecătorul a decis să se ia o pauză și mai mulți spectatori la proces au ieșit pe hol. În sala mare a tribunalului, zeci de tineri s-au luat la bătaie cu pumnii și picioarele. Bătaia generală a ținut câteva minute până la intervenția polițiștilor. Scandalagii au fost separați și escortați în afara tribunalului.

Bandele rivale se află în orașele vecine Sainte-Geneviève-des-Bois și Saint-Michel-sur-Orge. De altfel, rivalitatea celor două găști se află în centrul procesului care se desfășoară la Évry.

Originar din Saint-Michel, Arthur a fost bătut brutal în noaptea de 15 spre 16 iulie 2021, în Sainte-Geneviève. Împreună cu prietenul său Amine, pe atunci în vârstă de 18 ani, ea a călătorit în orașul vecin cu un scuter furat. Amine a reușit să scape, dar Arthur a fost bătut violent și parțial dezbrăcat de atacatori. Inconștient, a fost dus la spital, unde a murit două zile mai târziu.

Interogat joi, Amine a recunoscut că el și Arthur veniseră la Sainte-Geneviève pentru a participa la un bâlci.

(sursa: Mediafax)