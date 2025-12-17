Guvernul britanic, chemat să apere BBC în procesul cu despăgubiri-record intentat de Trump

În plângerea depusă luni seară, Trump solicită despăgubiri totale de 10 miliarde de dolari - câte cinci miliarde pentru fiecare dintre cele două capete de acuzare - susținând că BBC l-ar fi defăimat și că ar fi încălcat legislația statului Florida privind practicile comerciale neloiale și înșelătoare.

Președintele american afirmă că postul de televiziune a editat „intenționat, cu rea‑credință și în mod înșelător” discursul său din 6 ianuarie 2021, rostit înaintea marșului susținătorilor lui, care a precedat asaltul asupra Capitoliului.

Controversa a fost provocată de un montaj realizat pentru emisiunea „Panorama”, difuzat în urmă cu peste un an, în care fragmente din discursul lui Trump, separate inițial de aproape o oră, au fost puse cap la cap.

Editarea sugera că Trump le-ar fi spus susținătorilor săi: „Vom merge la Capitoliu și voi fi acolo cu voi, iar noi luptăm. Luptăm până la capăt!”.

Acuzații de interferență în democrația britanică

Într-un comunicat scurt, transmis marți, un purtător de cuvânt al BBC a declarat: „Așa cum am precizat și anterior, ne vom apăra în acest caz. Nu vom face alte comentarii cu privire la proceduri legale aflate în desfășurare”.

Reacțiile politice din Marea Britanie nu au întârziat să apară. Stephen Kinnock, ministru al Sănătății, a spus că este „corect ca BBC să rămână ferm” în fața acuzațiilor formulate de Trump și că speră „să continue pe această linie”.

„Cred că BBC și-a cerut scuze pentru una sau două greșeli din acel program «Panorama», dar a fost foarte clar că nu există temei în acuzațiile mai largi ale domnului Trump privind calomnia sau defăimarea”, a declarat Kinnock pentru „Sky News”.

El a subliniat că guvernul este „un susținător ferm al BBC”, iar Partidul Laburist va apăra întotdeauna instituția „ca pe un pilon esențial”.

„Da, au existat unele erori în acel material, dar, în ansamblu, argumentul pe care l-au prezentat este unul de care ar trebui să se țină, iar eu sper că vor face acest lucru”, a adăugat ministrul.

Între timp, guvernul britanic se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a-și exprima public sprijinul față de BBC, în contextul cererilor de despăgubiri formulate de Trump.

Ed Davey, liderul liberal-democraților, i-a cerut premierului Keir Starmer să „ia atitudine în apărarea BBC împotriva amenințării juridice scandaloase venite din partea lui Trump”.

„Administrația Trump a arătat clar că dorește să interfereze în democrația noastră, inclusiv prin subminarea postului nostru public de televiziune. Prim-ministrul trebuie să transmită fără echivoc că acest lucru este inacceptabil!”, a spus Davey.

BBC a recunoscut anterior că editarea materialului a reprezentat o „eroare de judecată” și i-a prezentat scuze lui Trump, insistând însă că nu există niciun temei juridic pentru o acțiune în defăimare.

Luna trecută, directorul general al BBC, Tim Davie, și șefa BBC News, Deborah Turness, au demisionat pe fondul controverselor generate de acest caz.

O investigație incomodă

Christopher Ruddy, directorul executiv al rețelei americane „Newsmax”, cunoscută pentru sprijinul acordat lui Trump, a declarat că BBC ar trebui să „găsească rapid o soluție amiabilă”.

„Nu cred că este bine pentru BBC ca acest proces să meargă mai departe”, a spus Ruddy, adăugând: „Scopul președintelui nu este să obțină cinci miliarde de dolari, ci să demonstreze un punct de vedere - și, poate, să obțină și niște bani”.

El a estimat că litigiul s-ar putea încheia cu o înțelegere de aproximativ 10 milioane de dolari (7,5 milioane de lire sterline), în timp ce costurile totale ale procesului pentru BBC s-ar putea ridica la o sumă cuprinsă între 50 și 100 de milioane de dolari.

„Chiar și simplul fapt că procesul continuă ar putea însemna o pierdere pentru BBC din punctul de vedere al percepției publice”, a declarat Ruddy pentru emisiunea „Today” de la BBC Radio 4.

El a subliniat că în astfel de cazuri evaluate de sistemul juridic american, instanța acordă reclamantului puteri extinse de investigare.

„Vor avea acces la e-mailuri, conversații și lucruri private spuse de directori ai BBC despre el sau despre campania sa, care ar putea să nu fie deloc favorabile și ar putea sugera o intenție de a-i face rău prin realizarea acestui material. Pentru a evita acest lucru, pârâtul - în acest caz BBC - ar putea prefera o înțelegere amiabilă”, a declarat Ruddy.

De la realegerea sa din noiembrie, anul trecut, Trump a obținut mai multe victorii juridice răsunătoare împotriva unor mari companii media din SUA.

Rețeaua de televiziune ABC, deținută de „Disney”, a acceptat să plătească 15 milioane de dolari într-o înțelegere amiabilă într-un proces de defăimare intentat de Trump, în urma unor declarații făcute de prezentatorul George Stephanopoulos.

În luna iulie, Trump a ajuns la o înțelegere de 16 milioane de dolari cu „Paramount”, compania-mamă a CBS News, într-un litigiu legat de ceea ce el a susținut că a fost o editare falsă a unui interviu preelectoral cu candidata democrată la președinție, Kamala Harris.

Procesul intentat de Trump împotriva BBC a fost depus la tribunalul federal din districtul de sud al Floridei, deși BBC iPlayer - principala platformă de streaming care găzduiește emisiunea „Panorama” - și BBC One, canalul principal care o difuzează, nu sunt disponibile în Statele Unite.

Episodul nu a fost difuzat niciodată în SUA, iar BBC este de așteptat să susțină că, în aceste condiții, materialul nu a avut un impact semnificativ asupra reputației lui Trump în rândul publicului american.