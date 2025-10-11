Belarus își testează armata, pe fondul riscurilor de securitate tot mai mari

Măsura vine pe fondul îngrijorării crescânde în Europa cu privire la operațiunile de sabotaj suspectate ca fiind ale Rusiei și încălcările repetate ale spațiului aerian al NATO de către drone neidentificate.

Armata belarusă pune în aplicare un „set de măsuri” pentru a aduce unități selectate la „cel mai înalt nivel de pregătire de luptă”, conform ordinelor directe ale lui Lukașenko.

Anumite unități sunt dislocate în zone prestabilite, unde vor îndeplini sarcinile prevăzute în directiva prezidențială, se arată în comunicat, scrie The Kyiv Independent.

Verificarea pregătirii urmează exercițiilor anuale de mobilizare ale Belarusului, desfășurate în perioada 7-10 octombrie, care sunt menite să îmbunătățească coordonarea între autoritățile locale și organizațiile civile în formarea unităților de apărare teritorială și miliție.

În septembrie, Belarus și Rusia au desfășurat exerciții militare comune la scară largă, denumite Zapad-2025. Kremlinul a afirmat că au participat aproximativ 100.000 de soldați, o demonstrație de forță care a intensificat tensiunile de-a lungul flancului estic al NATO.

Exercițiile Zapad, organizate o dată la patru ani, se concentrează oficial pe operațiuni defensive, dar au stârnit de mult timp îngrijorări în Europa. La începutul exercițiilor, Polonia a închis temporar toate punctele de trecere a frontierei cu Belarus.