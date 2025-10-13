Trump și Xi, pregătiți să se întâlnească în Coreea de Sud pe fondul tensiunilor comerciale

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA a anunțat luni că întâlnirea dintre cei doi lideri ar urma să aibă loc în cadrul summitului Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific.

„Am detensionat substanțial tensiunile. Președintele Trump a declarat că tarifele nu vor intra în vigoare până la 1 noiembrie. Se va întâlni cu președintele partidului, Xi, în Coreea. Cred că întâlnirea se va organiza”, a spus Bessent.

Tensiunile au izbucnit după ce China a anunțat joi extinderea controalelor la exportul de minerale rare, materii esențiale pentru industria tehnologică globală.

Bessent a subliniat că dialogul între cele două state a fost reluat intens în weekend, iar discuții tehnice vor avea loc în această săptămână la Washington, în marja reuniunilor FMI și Băncii Mondiale.

„Relația, în ciuda acestui anunț de săptămâna trecută, este bună. Liniile de comunicare s-au redeschis, așa că vom vedea încotro se va ajunge”, a mai spus secretarul.

(sursa: Mediafax)