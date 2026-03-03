Bilanțul victimelor americane crește în conflictul din Iran

Numărul militarilor americani care și-au pierdut viața în confruntarea cu Iranul a ajuns la șase, potrivit informațiilor transmise de armata Statelor Unite, luni seara, potrivit Sky News.

Anterior, fusese confirmat decesul a patru soldați, însă autoritățile au anunțat ulterior că alți doi au fost găsiți fără viață.

Forțele americane au identificat și recuperat trupurile celor doi militari care figurau ca dispăruți. Aceștia se aflau într-o instalație militară lovită în timpul primelor atacuri lansate de Iran în regiune.

Reprezentanții armatei au declarat că numele celor decedați nu vor fi făcute publice decât după ce familiile vor primi notificarea oficială, termenul standard fiind de 24 de ore de la anunțarea rudelor apropiate.

Înainte de confirmarea noului bilanț, președintele Statelor Unite, Donald Trump, avertizase că situația ar putea aduce și alte pierderi de vieți, după ce a anunțat moartea a trei soldați americani.

„Din păcate, probabil vor mai fi și alții înainte ca totul să se termine. Așa se va întâmpla probabil. Dar vom face tot posibilul ca acest lucru să nu se întâmple”, a declarat Donald Trump.

(sursa: Mediafax)